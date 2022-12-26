Грэм ПОТТЕР: «Ощущаю еще большую поддержку со стороны руководства Челси»
Наставник «Челси» – о своем кредите доверия
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что чувствует большую поддержку со стороны руководства лондонского клуба.
«Я встретился с руководителем клуба, мы хорошо поговорили Сейчас я еще больше уверен в себе и ощущаю еще большую поддержку, чем три месяца назад. С нетерпением жду предстоящих месяцев и лет во главе «Челси». Это потрясающе – работать здесь», - сказал Поттер.
В этом сезоне «Челси» набрал 21 очко в 14 матчах АПЛ и занимает 8-е место в турнирной таблице.
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