Грэм ПОТТЕР: «Ощущаю еще большую поддержку со стороны руководства Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что чувствует большую поддержку со стороны руководства лондонского клуба.

«Я встретился с руководителем клуба, мы хорошо поговорили Сейчас я еще больше уверен в себе и ощущаю еще большую поддержку, чем три месяца назад. С нетерпением жду предстоящих месяцев и лет во главе «Челси». Это потрясающе – работать здесь», - сказал Поттер.

В этом сезоне «Челси» набрал 21 очко в 14 матчах АПЛ и занимает 8-е место в турнирной таблице.