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Англия
26 декабря 2022, 01:19 | Обновлено 26 декабря 2022, 01:40
27
0

Грэм ПОТТЕР: «Ощущаю еще большую поддержку со стороны руководства Челси»

Наставник «Челси» – о своем кредите доверия

26 декабря 2022, 01:19 | Обновлено 26 декабря 2022, 01:40
27
0
Грэм ПОТТЕР: «Ощущаю еще большую поддержку со стороны руководства Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что чувствует большую поддержку со стороны руководства лондонского клуба.

«Я встретился с руководителем клуба, мы хорошо поговорили Сейчас я еще больше уверен в себе и ощущаю еще большую поддержку, чем три месяца назад. С нетерпением жду предстоящих месяцев и лет во главе «Челси». Это потрясающе – работать здесь», - сказал Поттер.

В этом сезоне «Челси» набрал 21 очко в 14 матчах АПЛ и занимает 8-е место в турнирной таблице.

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Источник The Mirror
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