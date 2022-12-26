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  4. Кругом вода. Матч испанской Ла Лиги оказался под угрозой срыва
Испания
26 декабря 2022, 00:14 |
441
0

Кругом вода. Матч испанской Ла Лиги оказался под угрозой срыва

«Сельта» и «Севилья» должны сыграть 30 декабря

26 декабря 2022, 00:14 |
441
0
Кругом вода. Матч испанской Ла Лиги оказался под угрозой срыва
mundodeportivo.com

Матч 15-го тура испанской Ла Лиги между «Сельтой» и «Севильей», который, согласно календарному плану должен состояться 30 декабря, находится под угрозой срыва.

Все из-за того, что стадион «Балаидос», на котором должен пройти поединок, оказался затоплен.

Проливные дожди, обильно поливающие в последние часы юг Галисии, нанесли серьезный ущерб спортивному сооружению. В частности, вода нанесла серьезный ущерб цокольным помещениям, где расположен клубный магазин, а также туннелю, ведущему в раздевалки, смешанной зоне, офисам.

Кроме того, выход из берегов реки Лагареш создает внешнее впечатление о полностью затопленном стадионе «Балаидос», с залитыми водой автомобилями и непроходимыми участками.

Проливные дожди привели к почти 500 инцидентам в провинции и серьезной автобусной аварии, в результате которой по меньшей мере три человека погибли.

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Сельта Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу перенос матча отмена матчей
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Источник Mundo Deportivo
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