Другие новости25 декабря 2022, 19:39 |
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Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Уругваец Фабиан О’Нил умер от кровоизлияния в желудок
25 декабря 2022, 19:39 |
866
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Бывший уругвайский полузащитник Фабиан О’Нил умер сегодня в 49-летнем возрасте. Причиной смерти стало кровоизлияние в желудок. Вчера утром он был госпитализирован с хронической гепатомой и впал в комму, из которой уже не вышел.
О’Нил известен прежде всего по выступлениям за «Ювентус» в сезоне 2000/2001. Также защищал цвета «Насьоналя», «Кальяри» и «Перуджи».
В 1993 – 2002 годах провел 19 матчей и забил 2 гола за сборную Уругвая, с которой принял участие в ЧМ-2002.
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