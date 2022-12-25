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25 декабря 2022, 19:39 |
866
0

Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет

Уругваец Фабиан О’Нил умер от кровоизлияния в желудок

25 декабря 2022, 19:39 |
866
0
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан О'Нил

Бывший уругвайский полузащитник Фабиан О’Нил умер сегодня в 49-летнем возрасте. Причиной смерти стало кровоизлияние в желудок. Вчера утром он был госпитализирован с хронической гепатомой и впал в комму, из которой уже не вышел.

О’Нил известен прежде всего по выступлениям за «Ювентус» в сезоне 2000/2001. Также защищал цвета «Насьоналя», «Кальяри» и «Перуджи».

В 1993 – 2002 годах провел 19 матчей и забил 2 гола за сборную Уругвая, с которой принял участие в ЧМ-2002.

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Источник Marca
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