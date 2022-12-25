Другие новости25 декабря 2022, 19:19 |
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Они взяли бронзу чемпионата. Два украинских игрока покинули клуб из Грузии
Даниил Каневцев и Юрий Батюшин ушли с ФК «Дила»
25 декабря 2022, 19:19 |
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Два украинских футболиста Даниил Каневцев и Юрий Батюшин решили не продолжать сотрудничество с грузинским футбольным клубом «Дила».
В сезоне 2022 года «Дила» из Гори заняла третье место в чемпионате Грузии по футболу.
К слову, голкипер Каневцев провел 24 матча в составе команды, а полузащитник Батюшин – 14 игр, в которых отметился 1 голом.
Отметим, что перед уходом в «Дилу» Каневцев играл за харьковский «Металлист», а Батюшин – за «Металлист 1925».
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