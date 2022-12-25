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25 декабря 2022, 19:19 |
518
0

Они взяли бронзу чемпионата. Два украинских игрока покинули клуб из Грузии

Даниил Каневцев и Юрий Батюшин ушли с ФК «Дила»

25 декабря 2022, 19:19 |
518
0
Они взяли бронзу чемпионата. Два украинских игрока покинули клуб из Грузии
Instagram. Даниил Каневцев

Два украинских футболиста Даниил Каневцев и Юрий Батюшин решили не продолжать сотрудничество с грузинским футбольным клубом «Дила».

В сезоне 2022 года «Дила» из Гори заняла третье место в чемпионате Грузии по футболу.

К слову, голкипер Каневцев провел 24 матча в составе команды, а полузащитник Батюшин – 14 игр, в которых отметился 1 голом.

Отметим, что перед уходом в «Дилу» Каневцев играл за харьковский «Металлист», а Батюшин – за «Металлист 1925».

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Даниил Каневцев Юрий Батюшин Дила чемпионат Грузии по футболу трансферы
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Источник Footboom
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