Они взяли бронзу чемпионата. Два украинских игрока покинули клуб из Грузии

Два украинских футболиста Даниил Каневцев и Юрий Батюшин решили не продолжать сотрудничество с грузинским футбольным клубом «Дила».

В сезоне 2022 года «Дила» из Гори заняла третье место в чемпионате Грузии по футболу.

К слову, голкипер Каневцев провел 24 матча в составе команды, а полузащитник Батюшин – 14 игр, в которых отметился 1 голом.

Отметим, что перед уходом в «Дилу» Каневцев играл за харьковский «Металлист», а Батюшин – за «Металлист 1925».