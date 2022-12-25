РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»

Легендарный бразильский форвард Роналдо оценил выступление Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:

«Килиан был великолепен от первого до последнего матча. Даже тогда, когда Мбаппе не забивал, он играл важную роль в победных матчах сборной Франции.

В финале с Аргентиной Килиан сыграл прекрасно. Он забил четыре раза, если учитывать серию пенальти. У него классная техника, его очень трудно остановить. Мбаппе мог стать лучшим футболистом турнира, он заслуживал этого».