Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»
Чемпионат мира
25 декабря 2022, 18:57 |
940
0

РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»

Легендарный бразилец похвалил французского форварда

25 декабря 2022, 18:57 |
940
0
РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Легендарный бразильский форвард Роналдо оценил выступление Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:

«Килиан был великолепен от первого до последнего матча. Даже тогда, когда Мбаппе не забивал, он играл важную роль в победных матчах сборной Франции.

В финале с Аргентиной Килиан сыграл прекрасно. Он забил четыре раза, если учитывать серию пенальти. У него классная техника, его очень трудно остановить. Мбаппе мог стать лучшим футболистом турнира, он заслуживал этого».

По теме:
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Патрис ЭВРА: «Месси перестанет жить в тени Марадоны»
ЧМ-2022 – это не только про Аргентину, мундиаль стал прорывом для Африки
Роналдо Килиан Мбаппе ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Футбол | 25 декабря 2022, 04:57 5
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году

Звездный польский форвард не сомневается, что ЗМ-2023 возьмет Месси

В элитной компании. Лобановский – среди 25 лучших тренеров в истории
Футбол | 25 декабря 2022, 11:55 2
В элитной компании. Лобановский – среди 25 лучших тренеров в истории
В элитной компании. Лобановский – среди 25 лучших тренеров в истории

Легендарного украинского тренера помнят и ценят

«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
Футбол | 25.12.2022, 04:27
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
ГОЛОВКО: «Пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей»
Футбол | 25.12.2022, 10:18
ГОЛОВКО: «Пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей»
ГОЛОВКО: «Пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей»
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Бокс | 25.12.2022, 02:13
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
25.12.2022, 11:15 2
Футбол
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
23.12.2022, 18:05 3
Футбол
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
25.12.2022, 05:34
Теннис
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
25.12.2022, 02:55 11
Футбол
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
24.12.2022, 17:10 1
Бокс
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
23.12.2022, 18:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности