Чемпионат мира25 декабря 2022, 18:57 |
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РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»
Легендарный бразилец похвалил французского форварда
25 декабря 2022, 18:57 |
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Легендарный бразильский форвард Роналдо оценил выступление Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:
«Килиан был великолепен от первого до последнего матча. Даже тогда, когда Мбаппе не забивал, он играл важную роль в победных матчах сборной Франции.
В финале с Аргентиной Килиан сыграл прекрасно. Он забил четыре раза, если учитывать серию пенальти. У него классная техника, его очень трудно остановить. Мбаппе мог стать лучшим футболистом турнира, он заслуживал этого».
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