Дженнаро ГАТТУЗО: «Лучший тренер в мире – Анчелотти»

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, какой тренер имеет лучше всех общаться с молодыми игроками:

«Для меня идеальный тренер в этом плане – Карло Анчелотти. У него всегда есть ключ к любому игроку. Это кажется простым, но это не так. Когда я разговариваю с 20-летним парнем, мне не нужно думать о своей карьере или о том, каким я был. Я должен выяснить, как проникнуть в голову этого парня.

По этой причине, помимо тактики и прочего, лучшим тренером в мире является Карло. Удивительно, как ему удавалось понимать игроков четырех поколений».