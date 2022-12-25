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  4. Дженнаро ГАТТУЗО: «Лучший тренер в мире – Анчелотти»
Испания
25 декабря 2022, 16:29 |
186
0

Дженнаро ГАТТУЗО: «Лучший тренер в мире – Анчелотти»

Тренер «Валенсии» – о своем бывшем наставнике

25 декабря 2022, 16:29 |
186
0
Дженнаро ГАТТУЗО: «Лучший тренер в мире – Анчелотти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, какой тренер имеет лучше всех общаться с молодыми игроками:

«Для меня идеальный тренер в этом плане – Карло Анчелотти. У него всегда есть ключ к любому игроку. Это кажется простым, но это не так. Когда я разговариваю с 20-летним парнем, мне не нужно думать о своей карьере или о том, каким я был. Я должен выяснить, как проникнуть в голову этого парня.

По этой причине, помимо тактики и прочего, лучшим тренером в мире является Карло. Удивительно, как ему удавалось понимать игроков четырех поколений».

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Дженнаро Гаттузо Валенсия Карло Анчелотти
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Источник AS
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