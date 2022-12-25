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25 декабря 2022, 10:43 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:49
214
0

Алаба в 9-й раз признан лучшим футболистом года в Австрии

Абсолютный рекорд

25 декабря 2022, 10:43 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:49
214
0
Алаба в 9-й раз признан лучшим футболистом года в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник «Реала» Давид Алаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года Австрии. Награда была присуждена 30-летнему Алабе в общей сложности в девятый раз, что является абсолютным рекордом.

В голосовании представителей клубов чемпионата Австрии Алаба обошел нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера и защитника «Фейеноорда» Гернота Траунера.

В прошлом сезоне Алаба в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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Источник Sport.ua
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