Алаба в 9-й раз признан лучшим футболистом года в Австрии

Защитник «Реала» Давид Алаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года Австрии. Награда была присуждена 30-летнему Алабе в общей сложности в девятый раз, что является абсолютным рекордом.

В голосовании представителей клубов чемпионата Австрии Алаба обошел нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера и защитника «Фейеноорда» Гернота Траунера.

В прошлом сезоне Алаба в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.