Алаба в 9-й раз признан лучшим футболистом года в Австрии
Абсолютный рекорд
Защитник «Реала» Давид Алаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года Австрии. Награда была присуждена 30-летнему Алабе в общей сложности в девятый раз, что является абсолютным рекордом.
В голосовании представителей клубов чемпионата Австрии Алаба обошел нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера и защитника «Фейеноорда» Гернота Траунера.
В прошлом сезоне Алаба в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
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