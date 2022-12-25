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  4. ГОЛОВКО: «Пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей»
Украина. Первая лига
25 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:31
84
0

ГОЛОВКО: «Пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей»

Специалист – о проблемах заграничных сборов

25 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:31
84
0
ГОЛОВКО: «Пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей»
УАФ. Александр Головко

Главный тренер «Диназа» Александр Головко рассказал, возможно ли сейчас проведение сборов за границей командами Первой лиги.

«Насколько я понимаю, то пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей. К тому же стоит учитывать бюджет, который озвучат до конца года.

У нас до старта весенней части сезона осталось более трех месяцев, поэтому рано о чем-то говорить. Все зависит от разрешения на выезд, а также от бюджета клуба», – сказал Головко.

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Александр Головко
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Источник Sportarena
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