ГОЛОВКО: «Пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей»

Главный тренер «Диназа» Александр Головко рассказал, возможно ли сейчас проведение сборов за границей командами Первой лиги.

«Насколько я понимаю, то пока клубы Первой лиги не могут проводить сборы за границей. К тому же стоит учитывать бюджет, который озвучат до конца года.

У нас до старта весенней части сезона осталось более трех месяцев, поэтому рано о чем-то говорить. Все зависит от разрешения на выезд, а также от бюджета клуба», – сказал Головко.