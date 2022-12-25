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25 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:14
164
0

ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

25 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:14
164
0
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм

1. Месси и ПСЖ согласовали контракт
2. Обновлен список самых дорогих футболистов.
3. 200+ тысяч человек подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
4. Прогноз на матч Брентфорд – Тоттенхэм

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Источник Sport.ua
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