Другие новости25 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:14
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ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
25 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:14
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1. Месси и ПСЖ согласовали контракт
2. Обновлен список самых дорогих футболистов.
3. 200+ тысяч человек подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
4. Прогноз на матч Брентфорд – Тоттенхэм
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