ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм

1. Месси и ПСЖ согласовали контракт

2. Обновлен список самых дорогих футболистов.

3. 200+ тысяч человек подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ

4. Прогноз на матч Брентфорд – Тоттенхэм

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