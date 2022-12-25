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25 декабря 2022, 04:05 |
166
0

ФОТО. Сердце, мозг и яйца. Первая ракетка мира Алькарас сделал первое тату

Звездный испанец рассказал, что именно так его мотивировал дедушка

25 декабря 2022, 04:05 |
166
0
ФОТО. Сердце, мозг и яйца. Первая ракетка мира Алькарас сделал первое тату
Instagram. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сделал первую татуировку.

Об этом он сообщил в своем Instagram, подписав пост с помощью эмодзи сердца, мозга и яиц.

Отметим, что ранее Карлос рассказывал, что именно с помощью этих слов его мотивировал дедушка на матчи.

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Карлос Алькарас фото татуировка
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Источник Sport.ua
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