Другие новости25 декабря 2022, 04:05 |
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ФОТО. Сердце, мозг и яйца. Первая ракетка мира Алькарас сделал первое тату
Звездный испанец рассказал, что именно так его мотивировал дедушка
25 декабря 2022, 04:05 |
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сделал первую татуировку.
Об этом он сообщил в своем Instagram, подписав пост с помощью эмодзи сердца, мозга и яиц.
Отметим, что ранее Карлос рассказывал, что именно с помощью этих слов его мотивировал дедушка на матчи.
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