ФОТО. Сердце, мозг и яйца. Первая ракетка мира Алькарас сделал первое тату

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) сделал первую татуировку.

Об этом он сообщил в своем Instagram, подписав пост с помощью эмодзи сердца, мозга и яиц.

Отметим, что ранее Карлос рассказывал, что именно с помощью этих слов его мотивировал дедушка на матчи.