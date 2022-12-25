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25 декабря 2022, 06:20 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря

Важные события во всех видах спорта

25 декабря 2022, 06:20 |
155
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
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В воскресенье, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Зиря – Кяпаз

1.65 – 3.64 – 4.90

14:45 Аль-Вахда – Аджман

1.47 – 4.30 – 6.15

15:00 Газиантеп – Бешикташ

4.48 – 4.34 – 1.75

15:00 Коньяспор – Аланьяспор

1.80 – 4.04 – 4.48

17:30 Аль-Ахли Дубай – Банияс

1.43 – 4.64 – 6.15

18:00 Галатасарай – Истанбулспор

1.18 – 8.80 – 15.00

20:15 Бней Сахнин –Хапоэль Тель-Авив

2.70 – 3.40 – 2.40

БАСКЕТБОЛ

19:00 Нью-Йорк Никс – Филадельфия Сиксерс

2.20 – 1.78

21:30 Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Лейкерс

1.32 – 3.84

00:00 Бостон Селтикс – Милуоки Бакс

1.53 – 2.77

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Источник Sport.ua
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