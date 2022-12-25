СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
Важные события во всех видах спорта
В воскресенье, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Зиря – Кяпаз
14:45 Аль-Вахда – Аджман
15:00 Газиантеп – Бешикташ
15:00 Коньяспор – Аланьяспор
17:30 Аль-Ахли Дубай – Банияс
18:00 Галатасарай – Истанбулспор
20:15 Бней Сахнин –Хапоэль Тель-Авив
БАСКЕТБОЛ
19:00 Нью-Йорк Никс – Филадельфия Сиксерс
21:30 Даллас Маверикс – Лос-Анджелес Лейкерс
00:00 Бостон Селтикс – Милуоки Бакс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики «Аль-Айна» раскритиковали украинского специалиста после ничьей с «Аль-Васлом»
Игроки сборной Уругвая основательно набедокурили