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  4. ВИДЕО. ATP опубликовала 100 лучших розыгрышей сезона
ATP
25 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 25 декабря 2022, 01:03
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0

ВИДЕО. ATP опубликовала 100 лучших розыгрышей сезона

Больше получаса лучших моментов года

25 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 25 декабря 2022, 01:03
40
0
ВИДЕО. ATP опубликовала 100 лучших розыгрышей сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джей-Джей Вульф

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сотню лучших ударов и розыгрышей минувшего сезона.

Лучшим моментом признал удар правши Джей-Джея Вульфа, который забил навылет с левого форхенда в матче первого круга Мастерса в Майами против Стефаноса Циципаса (4:6, 7:6, 1:6).

Второе место занял розыгрыш между Хубертом Хуркачем и Пабло Карреньо-Бустой в финале Мастерса в Монреале (6:3, 3:6, 3:6).

Также в тройку вошел розыгрыш из парного четвертьфинала в Риме, где Никола Мектич и Мате Павич играли против Уэсли Колгофа и Нила Скупски.

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ATP Стефанос Циципас Джей-Джей Вульф Хуберт Хуркач Пабло Карреньо Буста Никола Мектич Мате Павич Уэсли Колхоф Нил Скупски
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Источник ATP Tour
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