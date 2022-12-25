ВИДЕО. ATP опубликовала 100 лучших розыгрышей сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сотню лучших ударов и розыгрышей минувшего сезона.



Лучшим моментом признал удар правши Джей-Джея Вульфа, который забил навылет с левого форхенда в матче первого круга Мастерса в Майами против Стефаноса Циципаса (4:6, 7:6, 1:6).



Второе место занял розыгрыш между Хубертом Хуркачем и Пабло Карреньо-Бустой в финале Мастерса в Монреале (6:3, 3:6, 3:6).



Также в тройку вошел розыгрыш из парного четвертьфинала в Риме, где Никола Мектич и Мате Павич играли против Уэсли Колгофа и Нила Скупски.