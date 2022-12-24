Стала известна дата жеребьевки финального этапа Лиги наций
Матчи этой стадии состоятся в июне 2023 года
Жеребьевка Лиги наций, которая определит полуфинальные пары, состоится 25 января 2023 года в Ньоне. Начало – в 12.00 по киевскому времени. Кроме Нидерландов в финальную стадию Лиги наций пробились Хорватия, Италия и Испания.
Королевский футбольный союз Нидерландов, являющихся хозяевами финального турнира Лиги наций-2022/2023, доверил проведение поединков Роттердаму и Энсхеде. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня 2023 года, матч за третье место и финал - 18 июня.
Следует добавить, что сборная Италии будет соперником Украины в отборочном цикле Евро-2024.
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