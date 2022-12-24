Стала известна дата жеребьевки финального этапа Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций, которая определит полуфинальные пары, состоится 25 января 2023 года в Ньоне. Начало – в 12.00 по киевскому времени. Кроме Нидерландов в финальную стадию Лиги наций пробились Хорватия, Италия и Испания.



Королевский футбольный союз Нидерландов, являющихся хозяевами финального турнира Лиги наций-2022/2023, доверил проведение поединков Роттердаму и Энсхеде. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня 2023 года, матч за третье место и финал - 18 июня.



Следует добавить, что сборная Италии будет соперником Украины в отборочном цикле Евро-2024.