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  4. Ротань - о работе в Александрии и Украине U-21: «А почему бы и нет?»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 20:45 |
104
0

Ротань - о работе в Александрии и Украине U-21: «А почему бы и нет?»

Тренер не видит проблем в совмещении работы

24 декабря 2022, 20:45 |
104
0
Ротань - о работе в Александрии и Украине U-21: «А почему бы и нет?»
ФК Александрия

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, как согласился возглавить «Александрию» и теперь будет совмещать две должности.

«Вариант c ФК «Александрия» появился немного неожиданно, предложили возглавить команду УПЛ, и я должен был быстро решать. Скажу честно, безусловно, я думал над тем, что следующим шагом в моей тренерской карьере должна стать самостоятельная работа в клубном футболе. Однако я не планировал к лету брать такую ответственность, хотел довести молодежную сборную до завершения цикла ее работы.

Но когда начал тщательно взвешивать все за и против, подумал – почему бы и нет? Это новый вызов для меня. Мне это интересно. Молодежная сборная на ходу, основная работа по ее формированию уже проделана. Остается следить за уже наигранными игроками, селекционный процесс уже завершен, и мы знаем более-менее всех игроков Украины и наших легионеров в этой возрастной категории. Они все на виду, мы за ними следим.

Поэтому, учитывая все моменты, я согласился взяться за эту работу. Благодарен за понимание УАФ, которая также заинтересована в моем развитии. Я принял взвешенное решение, поэтому не стоит переживать, успевать ли я на двух направлениях деятельности», — рассказал Ротань.

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Александрия Руслан Ротань сборная Украины по футболу
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Источник Український футбол
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