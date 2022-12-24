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  4. Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»
Молодежные турниры
24 декабря 2022, 19:54 |
680
3

Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»

Тренер будет просить отпустить ряд игроков в молодежку

24 декабря 2022, 19:54 |
680
3
Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»
УАФ. Михаил Мудрик

Тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань, который недавно продлил контракт с УАФ, надеется, что вратарь Анатолий Трубин, защитник Илья Забарный и хавбек Михаил Мудрик получат разрешение от национальной сборной принять участие в молодежном Евро-2023.

– Да, я надеюсь на этих футболистов и буду просить главного тренера национальной сборной отпустить их на молодежный чемпионат Европы. Знаю и мнение самих ребят: Трубин, Забарный, Мудрик хотели бы сыграть на Евро-2023. Для нашей команды присутствие таких игроков может сделать разницу.

Однако изначально я говорил – молодежная сборная работает в пирамиде украинского футбола на национальную команду. И если на тот момент кто-то из этих ребят обязательно будет нужен первой сборной, мы примем это решение главного тренера национальной команды. Молодежная сборная должна готовить игроков для национальной. Такова ее стратегическая задача, важнее даже текущих турнирных результатов.

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Источник Український футбол
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Комментарии 3
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arrow1418
Треба брати , не кожного дня граємо на євро , ліга нації почекає
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+1
Тарас Чубак
Ну це Було б дуже серйозне пісилення, прям дуже 
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+1
dd22ff33
А разве этим ребятам нельзя вместо того, чтоб играть с Мальтой (которую можно громить вторым составом), поехать на молодёжное евро?
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0
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