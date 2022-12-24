Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»

Тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань, который недавно продлил контракт с УАФ, надеется, что вратарь Анатолий Трубин, защитник Илья Забарный и хавбек Михаил Мудрик получат разрешение от национальной сборной принять участие в молодежном Евро-2023.

– Да, я надеюсь на этих футболистов и буду просить главного тренера национальной сборной отпустить их на молодежный чемпионат Европы. Знаю и мнение самих ребят: Трубин, Забарный, Мудрик хотели бы сыграть на Евро-2023. Для нашей команды присутствие таких игроков может сделать разницу.

Однако изначально я говорил – молодежная сборная работает в пирамиде украинского футбола на национальную команду. И если на тот момент кто-то из этих ребят обязательно будет нужен первой сборной, мы примем это решение главного тренера национальной команды. Молодежная сборная должна готовить игроков для национальной. Такова ее стратегическая задача, важнее даже текущих турнирных результатов.