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  4. Сергей РЫБАЛКА: «Перед Александрией стоит задача финишировать в топ-3 УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 19:11 |
82
0

Сергей РЫБАЛКА: «Перед Александрией стоит задача финишировать в топ-3 УПЛ»

Поможет ли ситуации смена тренера?

24 декабря 2022, 19:11 |
82
0
Сергей РЫБАЛКА: «Перед Александрией стоит задача финишировать в топ-3 УПЛ»
ФК Александрия

Хавбек «Александрии» Сергей Рыбалка заявил о том, что перед командой стоит задача завершить сезон УПЛ в топ-3. Команда ушла на перерыв 5-й, а клуб решил сменить наставника.

Вместо Юрия Гуры назначили Руслана Ротаня.

«Перед «Александрией» была поставлена задача - быть в топ-3 по итогам сезона УПЛ. Не знаю, выполнил Гура на сейчас задачу, не выполнил...».

«Мы сейчас на 5-м месте, две игры в запасе, и если выигрываем их, то будем с «Динамо» делить третье место. Вопрос с тренером решает президент клуба», — сказал Рыбалка.

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Источник Пряма червона
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