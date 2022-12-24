Сергей РЫБАЛКА: «Перед Александрией стоит задача финишировать в топ-3 УПЛ»
Поможет ли ситуации смена тренера?
Хавбек «Александрии» Сергей Рыбалка заявил о том, что перед командой стоит задача завершить сезон УПЛ в топ-3. Команда ушла на перерыв 5-й, а клуб решил сменить наставника.
Вместо Юрия Гуры назначили Руслана Ротаня.
«Перед «Александрией» была поставлена задача - быть в топ-3 по итогам сезона УПЛ. Не знаю, выполнил Гура на сейчас задачу, не выполнил...».
«Мы сейчас на 5-м месте, две игры в запасе, и если выигрываем их, то будем с «Динамо» делить третье место. Вопрос с тренером решает президент клуба», — сказал Рыбалка.
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