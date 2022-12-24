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Франция
24 декабря 2022, 19:20 | Обновлено 24 декабря 2022, 19:25
533
0

Футболист из 4-го дивизиона Франции застрелен в Марселе накануне Рождества

Адель Сантана Менди был убит в результате перестрелки

24 декабря 2022, 19:20 | Обновлено 24 декабря 2022, 19:25
533
0
Футболист из 4-го дивизиона Франции застрелен в Марселе накануне Рождества
ФК Обань. Адель Сантана Менди

Центральный нападающий французского клуба «Обань» Адель Сантана Менди был застрелен в пятницу вечером в Марселе.

Сообщается, что 22-летний форвард был убит в результате перестрелки накануне Рождества.

Отметим, что за свою недолгую карьеру Менди успел поиграть не только во Франции, но и в Англии и Бельгии.

В текущем сезоне на его счету было 10 матчей в лиге Националь 2 и один – в Кубке Франции.

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Источник Get French Football News
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