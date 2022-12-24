Футболист из 4-го дивизиона Франции застрелен в Марселе накануне Рождества
Адель Сантана Менди был убит в результате перестрелки
Центральный нападающий французского клуба «Обань» Адель Сантана Менди был застрелен в пятницу вечером в Марселе.
Сообщается, что 22-летний форвард был убит в результате перестрелки накануне Рождества.
Отметим, что за свою недолгую карьеру Менди успел поиграть не только во Франции, но и в Англии и Бельгии.
В текущем сезоне на его счету было 10 матчей в лиге Националь 2 и один – в Кубке Франции.
L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy.— Aubagne FC (@AubagneFoot) December 24, 2022
Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres.
Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. 🖤 pic.twitter.com/HAZXSH7JLa
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