Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»

Бывший футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский сейчас находится в затяжной депрессии. Об этом сообщил известный спортивный журналист Роман Бебех.



«Артем отходил от завершения карьеры, это очень сложный процесс. Началась война, и это еще больше затянуло его в депрессивное состояние. Он до сих пор, как я видел, из него не вышел.

Нам всем, кто может стоит попробовать поддержать Милевского. Попытаться интегрировать в жизнь. Артём пока сам, у него были отношения, но он сам. Это совсем другая история», – сказал Бебех.



Напомним, что Милевский выступал в составе «Динамо» с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за динамовцев 276 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 54 ассиста.