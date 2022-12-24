Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
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  4. Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 18:59 |
1049
4

Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»

После начала полномасштабной войны ему стало только хуже

24 декабря 2022, 18:59 |
1049
4
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский сейчас находится в затяжной депрессии. Об этом сообщил известный спортивный журналист Роман Бебех.

«Артем отходил от завершения карьеры, это очень сложный процесс. Началась война, и это еще больше затянуло его в депрессивное состояние. Он до сих пор, как я видел, из него не вышел.

Нам всем, кто может стоит попробовать поддержать Милевского. Попытаться интегрировать в жизнь. Артём пока сам, у него были отношения, но он сам. Это совсем другая история», – сказал Бебех.

Напомним, что Милевский выступал в составе «Динамо» с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за динамовцев 276 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 54 ассиста.

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Источник Футбол 24
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Комментарии 4
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Remark
Блин, вот только пару дней назад че т как то случайно про него вспомнил, и думаю "а куда он пропал, че то новостей про него нет...?" и тут баццц....как заказывал, получите)))
У Темы довольно банальная причина депрессии. В свое время он был реально звездой (пусть и украинского масштаба), в Киеве и не только его знали все, встречали с распростертыми руками, наливали (а может и он больше наливал), звали на тусовки и т.п.... Но так было до одного момента, пока он не растерял футбольную форму и стал не нужен на поле. Почему это случилось - это и так все знают. А потом бац, в один момент, и футбола нет вообще никакого (хоть какой-то аутсайдерской команды), и деньги как то быстро кончились... А тут он смотрит и с пропажей денег как-то параллельно пропали и так называемые "друзья", уже даже в клубах не встречают; та и девушки уже начали замечать, что не такой он уж и красавец (как то с баблом был по симпатичнее). Вот и все... сам виноват. О будущем нужно думать заранее, а не жить одним днем.
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0
Gargantua
пока Тема был в соку, то об авторитете не заботился.
теперь прищла пора собирать камни.
С тем же Суркисом он повел себя не порядочно и расстались плохо. в Динамо теперь места ему нет.
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0
Злий Глобинець
Під депресією мається на увазі багатомісячний запій, я так зрозумів.
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0
VikyKrasotulechka90
Наконц то.. А то я уже переживать начала.. Давно спорт юа не писал про него)) А Дашка Астафьева уже дочистила свою картошку на камеру?) Хайпонула так хайпонула))
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-2
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