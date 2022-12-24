Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
После начала полномасштабной войны ему стало только хуже
Бывший футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский сейчас находится в затяжной депрессии. Об этом сообщил известный спортивный журналист Роман Бебех.
«Артем отходил от завершения карьеры, это очень сложный процесс. Началась война, и это еще больше затянуло его в депрессивное состояние. Он до сих пор, как я видел, из него не вышел.
Нам всем, кто может стоит попробовать поддержать Милевского. Попытаться интегрировать в жизнь. Артём пока сам, у него были отношения, но он сам. Это совсем другая история», – сказал Бебех.
Напомним, что Милевский выступал в составе «Динамо» с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за динамовцев 276 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 54 ассиста.
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У Темы довольно банальная причина депрессии. В свое время он был реально звездой (пусть и украинского масштаба), в Киеве и не только его знали все, встречали с распростертыми руками, наливали (а может и он больше наливал), звали на тусовки и т.п.... Но так было до одного момента, пока он не растерял футбольную форму и стал не нужен на поле. Почему это случилось - это и так все знают. А потом бац, в один момент, и футбола нет вообще никакого (хоть какой-то аутсайдерской команды), и деньги как то быстро кончились... А тут он смотрит и с пропажей денег как-то параллельно пропали и так называемые "друзья", уже даже в клубах не встречают; та и девушки уже начали замечать, что не такой он уж и красавец (как то с баблом был по симпатичнее). Вот и все... сам виноват. О будущем нужно думать заранее, а не жить одним днем.
теперь прищла пора собирать камни.
С тем же Суркисом он повел себя не порядочно и расстались плохо. в Динамо теперь места ему нет.