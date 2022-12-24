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  4. Людмила КИЧЕНОК: «Еще сезон или два продолжу играть с Аленой Остапенко»
WTA
24 декабря 2022, 18:43 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:50
203
1

Людмила КИЧЕНОК: «Еще сезон или два продолжу играть с Аленой Остапенко»

Украинская теннисистка – о подготовке к новому сезону

24 декабря 2022, 18:43 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:50
203
1
Людмила КИЧЕНОК: «Еще сезон или два продолжу играть с Аленой Остапенко»
Инстаграм Людмилы Киченок

Девятая ракетка мира в паре Людмила Киченок рассказала, как готовится к старту нового сезона в Австралии.

«Моя предсезонка проходила в Братиславе, так как я туда переехала вместе с моим парнем и ближайший год мы будем точно жить там, а дальше будет видно. 21 декабря мы уже прилетели в Аделаиду и продолжаем подготовку здесь.

Удалось ли полноценно отдохнуть в межсезонье? Я бы сказала, что практически нет, так как мы переезжали из Латвии в Братиславу на машине со всеми вещами и бытовые вопросы, поиск квартиры заняли достаточно много времени и сил.

Этот сезон я продолжу играть с Аленой Остапенко. У нас есть договоренность выступать вместе этот год, может, и следующий. Будем смотреть, как все будет у нас получаться.

В команде новых людей нет. Я продолжаю работать с Джефом Кутзе, с которым мы начали сотрудничать в конце этого года и он будет со мной на некоторых турнирах и в новом сезоне. Также мне очень помогает мой парень и одновременно тренер – Стас Хмарский. Также со мной работает тренер по физической подготовке – Юрий Жураковский», – сказала Киченок.

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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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Fdail
Тут можна побажати лише успіхів в наступному році. Пара Кіченок/Остапенко є перспективною парою, залишилось стати успішною ))
P.S. Написав з ВПН, називається. Наче з Мордору )))
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