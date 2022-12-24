Людмила КИЧЕНОК: «Еще сезон или два продолжу играть с Аленой Остапенко»
Украинская теннисистка – о подготовке к новому сезону
Девятая ракетка мира в паре Людмила Киченок рассказала, как готовится к старту нового сезона в Австралии.
«Моя предсезонка проходила в Братиславе, так как я туда переехала вместе с моим парнем и ближайший год мы будем точно жить там, а дальше будет видно. 21 декабря мы уже прилетели в Аделаиду и продолжаем подготовку здесь.
Удалось ли полноценно отдохнуть в межсезонье? Я бы сказала, что практически нет, так как мы переезжали из Латвии в Братиславу на машине со всеми вещами и бытовые вопросы, поиск квартиры заняли достаточно много времени и сил.
Этот сезон я продолжу играть с Аленой Остапенко. У нас есть договоренность выступать вместе этот год, может, и следующий. Будем смотреть, как все будет у нас получаться.
В команде новых людей нет. Я продолжаю работать с Джефом Кутзе, с которым мы начали сотрудничать в конце этого года и он будет со мной на некоторых турнирах и в новом сезоне. Также мне очень помогает мой парень и одновременно тренер – Стас Хмарский. Также со мной работает тренер по физической подготовке – Юрий Жураковский», – сказала Киченок.
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P.S. Написав з ВПН, називається. Наче з Мордору )))