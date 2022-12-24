Бельгия24 декабря 2022, 18:25 |
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К Соболю и Яремчуку. Юный украинец подписал контракт с Брюгге
Якименко получил шанс проявить себя в Бельгии
24 декабря 2022, 18:25 |
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17-летний украинский вингер Александр Якименко оформил профессиональный контракт с бельгийским клубом «Брюгге», где последнее время выступал за юношескую команду.
С лета 2023 года игрок перейдет в молодежную команду. Ранее Якименко выступал за Шахтер U-17.
В составе «Брюгге» выступают украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук.
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