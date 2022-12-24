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  4. К Соболю и Яремчуку. Юный украинец подписал контракт с Брюгге
Бельгия
24 декабря 2022, 18:25 |
696
0

К Соболю и Яремчуку. Юный украинец подписал контракт с Брюгге

Якименко получил шанс проявить себя в Бельгии

24 декабря 2022, 18:25 |
696
0
К Соболю и Яремчуку. Юный украинец подписал контракт с Брюгге
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17-летний украинский вингер Александр Якименко оформил профессиональный контракт с бельгийским клубом «Брюгге», где последнее время выступал за юношескую команду.

С лета 2023 года игрок перейдет в молодежную команду. Ранее Якименко выступал за Шахтер U-17.

В составе «Брюгге» выступают украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук.

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Источник Sport.ua
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