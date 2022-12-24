Трубин о тренере сборной Украины: «Нам известно столько же, сколько и вам»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин не знает, кто будет работать с национальной командой в отборе Евро-2024. Контракт тренера Александра Петракова истекает 31 декабря.

«Нам известно ровно столько же, сколько и вам. Сборная – это мечта каждого футболиста. За Украину мы все выходим играть с полной самоотдачей».

«Поэтому, когда решится, кто будет возглавлять нашу сборную, буду рад поработать под его руководством», — сказал Трубин.

На днях УАФ продлила контракт с тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем, однако о наставнике национальной сборной информации пока нет.