Трубин о тренере сборной Украины: «Нам известно столько же, сколько и вам»
Кто будет работать с национальной командой
Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин не знает, кто будет работать с национальной командой в отборе Евро-2024. Контракт тренера Александра Петракова истекает 31 декабря.
«Нам известно ровно столько же, сколько и вам. Сборная – это мечта каждого футболиста. За Украину мы все выходим играть с полной самоотдачей».
«Поэтому, когда решится, кто будет возглавлять нашу сборную, буду рад поработать под его руководством», — сказал Трубин.
На днях УАФ продлила контракт с тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем, однако о наставнике национальной сборной информации пока нет.
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