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  4. Трубин о тренере сборной Украины: «Нам известно столько же, сколько и вам»
Чемпионат Европы
24 декабря 2022, 18:11 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:12
707
0

Трубин о тренере сборной Украины: «Нам известно столько же, сколько и вам»

Кто будет работать с национальной командой

24 декабря 2022, 18:11 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:12
707
0
Трубин о тренере сборной Украины: «Нам известно столько же, сколько и вам»
УАФ

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин не знает, кто будет работать с национальной командой в отборе Евро-2024. Контракт тренера Александра Петракова истекает 31 декабря.

«Нам известно ровно столько же, сколько и вам. Сборная – это мечта каждого футболиста. За Украину мы все выходим играть с полной самоотдачей».

«Поэтому, когда решится, кто будет возглавлять нашу сборную, буду рад поработать под его руководством», — сказал Трубин.

На днях УАФ продлила контракт с тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем, однако о наставнике национальной сборной информации пока нет.

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Анатолий Трубин Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Український футбол
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