После ЧМ-2022. Луис Суарес близок к подписанию контракта с новым клубом
Игрок пока не собирается завершать карьеру
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес после завершения ЧМ-2022 имеет ряд предложений и вскоре должен подписать контракт с новым клубом.
Сообщается, что экс-игрок «Барселоны» и «Атлетико» отправится выступать за бразильский «Гремио», который предложил двухлетний договор.
Ранее Луис не играл в Бразилии. 35-летний нападающий минувший сезон провел в уругвайском «Насьонале».
На чемпионате мира Суарес провел три матча и сделал одну результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами
Обозреватель Sport.ua рассуждает о дальнейшей карьере новоиспеченного чемпиона мира