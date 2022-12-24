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  4. После ЧМ-2022. Луис Суарес близок к подписанию контракта с новым клубом
Бразилия
24 декабря 2022, 17:46 |
187
0

После ЧМ-2022. Луис Суарес близок к подписанию контракта с новым клубом

Игрок пока не собирается завершать карьеру

24 декабря 2022, 17:46 |
187
0
После ЧМ-2022. Луис Суарес близок к подписанию контракта с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес после завершения ЧМ-2022 имеет ряд предложений и вскоре должен подписать контракт с новым клубом.

Сообщается, что экс-игрок «Барселоны» и «Атлетико» отправится выступать за бразильский «Гремио», который предложил двухлетний договор.

Ранее Луис не играл в Бразилии. 35-летний нападающий минувший сезон провел в уругвайском «Насьонале».

На чемпионате мира Суарес провел три матча и сделал одну результативную передачу.

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Источник Goal.com
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