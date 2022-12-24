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  4. Президент Днепра-1: «Очень радуют победы над Шахтером и Динамо»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 16:45 |
615
1

Президент Днепра-1: «Очень радуют победы над Шахтером и Динамо»

Юрий Береза - о результатах в первом круге

24 декабря 2022, 16:45 |
615
1
Президент Днепра-1: «Очень радуют победы над Шахтером и Динамо»
ФК Днепр-1

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что его радует не только 1-е место в таблице УПЛ, но и успехи в матчах с грандами украинского футбола.

В первом круге команда Александра Кучера смогла обыграть и «Динамо», и «Шахтер».

– Больше всего я радуюсь тому, когда в основе выходит наш резерв и выдает результат. Когда выходил Валик Рубчинский и выдавал матч за матчем, Саша Назаренко. Все те, кто прошел с нами из Второй лиги. Это часть меня, и то, что они не потерялись, а находятся в команде очень приятно. Во всех матчах они показывали зубы, показывали, что являются спортсменами, украинцами.

Конечно, очень радовали победы. И над «Динамо», и над «Шахтером», который до этого ни разу не побеждали, и над «Зарей», которой отдали должок (улыбается). Есть вещи для меня как для президента клуба, что просто – ах! (улыбается и широко разводит руками).

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 1
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donnerwetter
Ещё бы! Кому там удавалось обыграть в одном круге Динамо и Шахтёр? Вот в разных - было. Хотя, может бы Заря и умудрялась, но лень искать. 
Зато во втором круге сколько желающих получить сатисфакцию! И если вдруг это будет недобор 9-ти очков, то картина уже будет не маслом, а вилами по воде.
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