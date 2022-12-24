Президент Днепра-1: «Очень радуют победы над Шахтером и Динамо»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что его радует не только 1-е место в таблице УПЛ, но и успехи в матчах с грандами украинского футбола.

В первом круге команда Александра Кучера смогла обыграть и «Динамо», и «Шахтер».

– Больше всего я радуюсь тому, когда в основе выходит наш резерв и выдает результат. Когда выходил Валик Рубчинский и выдавал матч за матчем, Саша Назаренко. Все те, кто прошел с нами из Второй лиги. Это часть меня, и то, что они не потерялись, а находятся в команде очень приятно. Во всех матчах они показывали зубы, показывали, что являются спортсменами, украинцами.

Конечно, очень радовали победы. И над «Динамо», и над «Шахтером», который до этого ни разу не побеждали, и над «Зарей», которой отдали должок (улыбается). Есть вещи для меня как для президента клуба, что просто – ах! (улыбается и широко разводит руками).