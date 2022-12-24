Тренер Ярмолюка остается. Брентфорд продлил контракт с наставником

Клуб АПЛ «Брентфорд» объявил о том, что наставник Томас Франк получил новый контракт до середины 2027 года, хотя только в этом году руководство уже продлевало отношения с тренером до 2025 года.

В клубе довольны тем, как команда проводил нынешний сезон чемпионата Англии, занимая 10-е место с одним из самых скромных бюджетов в чемпионате.

В составе «Брентфорда» выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк. 18-летний игрок дебютировал в первой команде в Кубке лиги, но в АПЛ пока не играл, хотя регулярно попадает в заявку на матчи чемпионата.