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  4. Тренер Ярмолюка остается. Брентфорд продлил контракт с наставником
Англия
24 декабря 2022, 16:28 |
191
0

Тренер Ярмолюка остается. Брентфорд продлил контракт с наставником

Томас Франк получил новый договор

24 декабря 2022, 16:28 |
191
0
Тренер Ярмолюка остается. Брентфорд продлил контракт с наставником
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Брентфорд» объявил о том, что наставник Томас Франк получил новый контракт до середины 2027 года, хотя только в этом году руководство уже продлевало отношения с тренером до 2025 года.

В клубе довольны тем, как команда проводил нынешний сезон чемпионата Англии, занимая 10-е место с одним из самых скромных бюджетов в чемпионате.

В составе «Брентфорда» выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк. 18-летний игрок дебютировал в первой команде в Кубке лиги, но в АПЛ пока не играл, хотя регулярно попадает в заявку на матчи чемпионата.

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Томас Франк Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник ФК Брентфорд
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