Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
Игрок недавно побывал в Украине
Инна Ярмоленко, жена форварда «Аль-Айна» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказала о том, как ее муж недавно посещал Киев, родной Чернигов и другие города.
«Недавно Андрей был в Украине, впервые с начала полномасштабной войны. Он много раз собирался, но все не получалось, а здесь было четыре выходных дня, и он решил ехать. Очень хотел в Чернигов, к себе домой».
«Для него было больно смотреть, что сделали с его родным городом, со стадионом. И вообще, сложно смотреть, как плохо сейчас людям в Украине», — сказала Ярмоленко.
Андрей с февраля активно поддерживает ВСУ и различные волонтерские проекты.
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