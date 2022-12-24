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  4. Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
Чемпионат Украины
24 декабря 2022, 16:10 |
264
2

Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»

Игрок недавно побывал в Украине

24 декабря 2022, 16:10 |
264
2
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
УАФ

Инна Ярмоленко, жена форварда «Аль-Айна» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказала о том, как ее муж недавно посещал Киев, родной Чернигов и другие города.

«Недавно Андрей был в Украине, впервые с начала полномасштабной войны. Он много раз собирался, но все не получалось, а здесь было четыре выходных дня, и он решил ехать. Очень хотел в Чернигов, к себе домой».

«Для него было больно смотреть, что сделали с его родным городом, со стадионом. И вообще, сложно смотреть, как плохо сейчас людям в Украине», — сказала Ярмоленко.

Андрей с февраля активно поддерживает ВСУ и различные волонтерские проекты.

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российско-украинская война Андрей Ярмоленко Инна Ярмоленко
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Источник Анна Реброва
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VitosKH
Пусть в Харьков приедет посмотрит..
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simon andre
Пусть пожертвует 1 миллион на помощь людям.
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