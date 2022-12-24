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  4. Конте о Кейне: «Я никогда не промазывал с пенальти... потому что не бил их»
Англия
24 декабря 2022, 15:45 |
537
0

Конте о Кейне: «Я никогда не промазывал с пенальти... потому что не бил их»

Наставник поддержал форварда

24 декабря 2022, 15:45 |
537
0
Конте о Кейне: «Я никогда не промазывал с пенальти... потому что не бил их»
Sky Sports

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте уверен, что форвард Гарри Кейн готов в первом после возобновлении чемпионата АПЛ матче выйти на поле, забыв о том, что случилось на ЧМ-2022.

Форвард сборной Англии в решающий момент не забил пенальти, а его команда вылетела.

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Антонио Конте Гарри Кейн Тоттенхэм ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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