Англия24 декабря 2022, 15:45 |
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Конте о Кейне: «Я никогда не промазывал с пенальти... потому что не бил их»
Наставник поддержал форварда
24 декабря 2022, 15:45 |
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Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте уверен, что форвард Гарри Кейн готов в первом после возобновлении чемпионата АПЛ матче выйти на поле, забыв о том, что случилось на ЧМ-2022.
Форвард сборной Англии в решающий момент не забил пенальти, а его команда вылетела.
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