Конте о Кейне: «Я никогда не промазывал с пенальти... потому что не бил их»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте уверен, что форвард Гарри Кейн готов в первом после возобновлении чемпионата АПЛ матче выйти на поле, забыв о том, что случилось на ЧМ-2022.

Форвард сборной Англии в решающий момент не забил пенальти, а его команда вылетела.