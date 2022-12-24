Бельгия24 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:03
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Рестарт чемпионата Бельгии. Гент и Стандард разошлись миром
Тремя матчами возобновился национальный чемпионат Бельгии
24 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:03
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23 декабря тремя матчами возобновился национальный чемпионат Бельгии.
На старте 18-го тура выиграл только «Эйпен», а в центральной встрече дня «Гент» и «Стандард» разошлись миром (0:0).
Чемпионат Бельгии
18-й тур, 23 декабря
Серен Юнайтед – Эйпен – 0:1
Гол: Черльз-Кук, 88
Гент – Стандард – 0:0
Мехелен – Серкль Брюгге – 1:1
Голы: Сторм, 71 – Денкей, 3
Турнирная таблица
FT 0-0 | Baas maar geen driepunter #gntsta #jpl #ft pic.twitter.com/PiLd64xhgQ— KAA Gent (@KAAGent) December 23, 2022
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