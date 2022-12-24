Рестарт чемпионата Бельгии. Гент и Стандард разошлись миром

23 декабря тремя матчами возобновился национальный чемпионат Бельгии.

На старте 18-го тура выиграл только «Эйпен», а в центральной встрече дня «Гент» и «Стандард» разошлись миром (0:0).

Чемпионат Бельгии

18-й тур, 23 декабря

Серен Юнайтед – Эйпен – 0:1

Гол: Черльз-Кук, 88

Гент – Стандард – 0:0

Мехелен – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: Сторм, 71 – Денкей, 3

Турнирная таблица