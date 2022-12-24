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Чемпионат Бельгии
Гент
23.12.2022, FT 0 : 0
Стандард
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Бельгия
24 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:03
70
0

Рестарт чемпионата Бельгии. Гент и Стандард разошлись миром

Тремя матчами возобновился национальный чемпионат Бельгии

24 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:03
70
0
Рестарт чемпионата Бельгии. Гент и Стандард разошлись миром
ФК Гент. Уго Кейперс

23 декабря тремя матчами возобновился национальный чемпионат Бельгии.

На старте 18-го тура выиграл только «Эйпен», а в центральной встрече дня «Гент» и «Стандард» разошлись миром (0:0).

Чемпионат Бельгии

18-й тур, 23 декабря

Серен Юнайтед – Эйпен – 0:1

Гол: Черльз-Кук, 88

Гент – Стандард – 0:0

Мехелен – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: Сторм, 71 – Денкей, 3

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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