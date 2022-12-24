ВИДЕО. Реал дает миллиард за Мбаппе, ставим на Лейкерс

1. Реал готовности потратить более 1 млрд евро на Мбаппе

2. Гюндоган ведет переговоры с Манчестер Сити о новом контракте

3. Клаудио Раньери возглавил Кальяри

4. Прогноз на матч Даллас – Лейкерс

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.