Другие новости24 декабря 2022, 11:13 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:21
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ВИДЕО. Реал дает миллиард за Мбаппе, ставим на Лейкерс
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
24 декабря 2022, 11:13 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:21
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1. Реал готовности потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
2. Гюндоган ведет переговоры с Манчестер Сити о новом контракте
3. Клаудио Раньери возглавил Кальяри
4. Прогноз на матч Даллас – Лейкерс
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