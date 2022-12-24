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24 декабря 2022, 11:13 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:21
143
0

ВИДЕО. Реал дает миллиард за Мбаппе, ставим на Лейкерс

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

24 декабря 2022, 11:13 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:21
143
0
ВИДЕО. Реал дает миллиард за Мбаппе, ставим на Лейкерс

1. Реал готовности потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
2. Гюндоган ведет переговоры с Манчестер Сити о новом контракте
3. Клаудио Раньери возглавил Кальяри
4. Прогноз на матч Даллас – Лейкерс

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Источник Sport.ua
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