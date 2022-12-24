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Турция
24 декабря 2022, 10:58 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:08
19
0

Галатасарай - Истанбулспор. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Турции

24 декабря 2022, 10:58 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:08
19
0
Галатасарай - Истанбулспор. Прогноз и анонс на матч

25 декабря на «Неф» пройдет матч 15-го тура чемпионата Турции, в котором «Галатасарай» встретится с «Истанбулспором». Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

«Галатасарай»

Клуб удерживает рекорды по всем основным показателям. Все трофеи, включительно с чемпионством, в Турции чаще всего брали именно «кроваво-золотые». Но после «дубля» 2019-го года пополнить свою «копилку» не получается. А прошлый сезон оказался провальным безо всяких оговорок. Гранд финишировал аж на 13-м месте в итоговой таблице, а по ходу розыгрыша шел даже ниже. Понятно, что ждут реабилитации сейчас, в новом цикле. Тренером летом стал Окан Бурук, местная легенда, отыгравший в 1991-2001 10 лет и более 200 матчей. С ним «Галатасарай» идет 2-м и имеет хорошую статистику. Проиграно только пару игр при 8 победах в 13 матчах Суперлиги. Лучше, на 2 очка (29 против 27) лишь у соседа и вечного конкурента, «Фенербахче».

«Истанбулспор»

Команда уже заставила подзабыть о себе, хотя в конце прошлого века котировалась вполне неплохо. 17 последних лет этот скромный представитель Стамбула (имеющий при этом в активе чемпионский титул, правда, аж 1932-го года) провел не выше уровня Первой Лиги. Да и вернулся с приключениями. Прошлый чемпионат «красно-черные» закончили на том уровне только 4-ми, но смогли выиграть плей-офф. Впрочем, осенний отрезок показал, что новичок не конкурентен в Суперлиге. За 13 проведенных там матча от только по 2 раза побеждал и брал ничью. Нет, есть еще «Умраниеспор», что набрал и вовсе 7 очков. Но, кажется, эта пара вылетит досрочно. Тем более что осенний отрезок завершился 6-ю поражениями кряду, не считая кубок.

Статистика личных встреч

В последний раз на официальном уровне соседние клубы встречались в сезоне 2004/2005, когда «Истанбулспор» еще играл в Суперлиге. Тогда оба матча выиграл «Галатасарай».

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок дивизиона поставит подножку гранду. Ставим на то, что выиграет «Галатасарай» при форе «-1,5 забитых гола» (коэффициент - 1,95) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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