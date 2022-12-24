С новым клубом. Легионер Металлиста не вернутся в клуб этой зимой

Бразильский защитник Маилтон, имеющий контракт с харьковским «Металлистом», не вернется в расположение украинского клуба этой зимой. 24-летний игрок продолжит карьеру на родине, где до этого он выступал на правах аренды за «Шапекоэнсе».

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Новым клубом Маилтона будет «Понте Прета», который также возьмет защитника в аренду. Вероятнее всего, соглашение между «Металлистом» и «Понте Претой» будет рассчитан до конца 2023 года.

Действующий договор Маилтона с «Металлистом» рассчитан до лета 2024 года.