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Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 09:57 | Обновлено 24 декабря 2022, 10:09
112
0

С новым клубом. Легионер Металлиста не вернутся в клуб этой зимой

Бразильцу спокойнее на родине

24 декабря 2022, 09:57 | Обновлено 24 декабря 2022, 10:09
112
0
С новым клубом. Легионер Металлиста не вернутся в клуб этой зимой
ФК Металлист. Маилтон

Бразильский защитник Маилтон, имеющий контракт с харьковским «Металлистом», не вернется в расположение украинского клуба этой зимой. 24-летний игрок продолжит карьеру на родине, где до этого он выступал на правах аренды за «Шапекоэнсе».

Новым клубом Маилтона будет «Понте Прета», который также возьмет защитника в аренду. Вероятнее всего, соглашение между «Металлистом» и «Понте Претой» будет рассчитан до конца 2023 года.

Действующий договор Маилтона с «Металлистом» рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Footboom
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