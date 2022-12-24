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Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 09:44 | Обновлено 24 декабря 2022, 09:45
351
0

В Днепр-1 не вернется. Ди Франко подписал контракт с Атлетико Тукуман

Ранее за эту команду хавбек выступал на условиях аренды

24 декабря 2022, 09:44 | Обновлено 24 декабря 2022, 09:45
351
0
В Днепр-1 не вернется. Ди Франко подписал контракт с Атлетико Тукуман
Instagram. Франсиско Ди Франко

Центральный полузащитник Франсиско Ди Франко, контракт которого до 31 декабря принадлежит «Днепру-1», не вернется в Украину.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны аргентинец на правах аренды вернулся на родину, где заключил временное соглашение с «Атлетико Тукуман».

Сейчас «Атлетико Тукуман» сообщил о подписании полноценного 2-летнего контракта с Ди Франко, который рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, в «Днепр-1» Ди Франко перешел в январе 2020 года из «Карпат» за 300 тысяч евро. Провел за «спортклубовцев» 54 матча, в которых отличился 1 ассистом.

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Источник Sport.ua
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