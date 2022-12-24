В Днепр-1 не вернется. Ди Франко подписал контракт с Атлетико Тукуман
Ранее за эту команду хавбек выступал на условиях аренды
Центральный полузащитник Франсиско Ди Франко, контракт которого до 31 декабря принадлежит «Днепру-1», не вернется в Украину.
После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны аргентинец на правах аренды вернулся на родину, где заключил временное соглашение с «Атлетико Тукуман».
Сейчас «Атлетико Тукуман» сообщил о подписании полноценного 2-летнего контракта с Ди Франко, который рассчитан до конца 2024 года.
Напомним, в «Днепр-1» Ди Франко перешел в январе 2020 года из «Карпат» за 300 тысяч евро. Провел за «спортклубовцев» 54 матча, в которых отличился 1 ассистом.
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