В Днепр-1 не вернется. Ди Франко подписал контракт с Атлетико Тукуман

Центральный полузащитник Франсиско Ди Франко, контракт которого до 31 декабря принадлежит «Днепру-1», не вернется в Украину.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны аргентинец на правах аренды вернулся на родину, где заключил временное соглашение с «Атлетико Тукуман».

Сейчас «Атлетико Тукуман» сообщил о подписании полноценного 2-летнего контракта с Ди Франко, который рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, в «Днепр-1» Ди Франко перешел в январе 2020 года из «Карпат» за 300 тысяч евро. Провел за «спортклубовцев» 54 матча, в которых отличился 1 ассистом.