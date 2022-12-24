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24 декабря 2022, 02:30 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря

Важные события во всех видах спорта

24 декабря 2022, 02:30 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря
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В субботу, 24 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Сингапур – Мьянма

1.31 – 5.25 – 8.20

13:00 Габала – Туран

1.54 – 3.74 – 5.90

14:30 Селтик – Сент-Джонстон

1.11 – 9.00 – 22.00

14:30 Малайзия – Лаос

1.02 – 14.50 – 36.00

14:45 Аль-Наср – Аль-Батаех

1.55 – 4.14 – 5.25

15:00 Маккаби Тель-Авив – Хапоэль Хадера

1.18 – 6.45 – 13.00

15:00 Касымпаша – Сивасспор

2.26 – 3.64 – 3.22

15:30 Сабаил – Карабах

22.00 – 8.20 – 1.09

17:30 Аль-Аин – Аль-Васл

1.62 – 4.14 – 4.60

18:00 Трабзонспор – Фенербахче

2.83 – 3.64 – 2.51

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Источник Sport.ua
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