Другие новости24 декабря 2022, 02:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря
Важные события во всех видах спорта
24 декабря 2022, 02:30 |
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В субботу, 24 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Сингапур – Мьянма
13:00 Габала – Туран
14:30 Селтик – Сент-Джонстон
14:30 Малайзия – Лаос
14:45 Аль-Наср – Аль-Батаех
15:00 Маккаби Тель-Авив – Хапоэль Хадера
15:00 Касымпаша – Сивасспор
15:30 Сабаил – Карабах
17:30 Аль-Аин – Аль-Васл
18:00 Трабзонспор – Фенербахче
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