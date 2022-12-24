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Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 01:43 | Обновлено 24 декабря 2022, 02:07
184
0

Сергей РЫБАЛКА: «Рауль Рианчо очень разочаровал меня как человек»

Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка – о периоде выступлений за «Динамо» Сергея Реброва

24 декабря 2022, 01:43 | Обновлено 24 декабря 2022, 02:07
184
0
Сергей РЫБАЛКА: «Рауль Рианчо очень разочаровал меня как человек»
ФК Александрия. Сергей Рыбалка

Полузащитник Сергей Рыбалка вспомнил о временах выступлений за киевское «Динамо», когда «бело-синих» тренировал Сергей Ребров.

«Когда Реброва назначили тренером «Динамо», он сразу же сказал, что надо меня вернуть. В тот момент у меня лежали документы о переходе в немецкую Бундеслигу. Но я не жалею, что вернулся в «Динамо»: мы выиграли чемпионат, это был хороший период. Мы впервые за 16 лет пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

Рауль Рианчо в первое время очень помог в плане тактики. А через год-полтора, считаю, Рауль уже не был нужен Реброву. Рауль очень разочаровал меня как человек. Тренер он хороший, хороший тактик, но как человек… Сейчас он рассказывает в интервью, что переживает о судьбе российских футболистов. И ни разу не слышал от него, чтобы он говорил об украинских футболистах, их семьях».

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Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Рыбалка Рауль Рианчо
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