Тренер Руха U-19: «Очень доволен, что выдался такой год»

Главный тренер «Руха» U-19 и помощник Леонида Кучука в основной команде «сине-желтых» Виталий Пономарев подвел промежуточные итоги первой части сезона.

– Не буду лукавить, все, что можно, мы в этом году выиграли, получили самые высокие результаты в каждом турнире, в котором участвовали. Это очень приятно, я рад и горд ребятами, преодолели довольно долгий путь. Позади много работы, и очень хорошо, что есть такое вознаграждение для этих футболистов в виде тех побед и достижений. В первой команде многие уже дебютировали. Поэтому эмоционально очень доволен, что выдался такой год.

– Летом Вы официально вошли в тренерский штаб Леонида Кучука в основной команде, стали его первым помощником. Насколько сложно или легко совмещать должности: работа в главной команде, U-19, кураторство «Руха-2», игравшего в чемпионате Львовской области? Хватает на все времени?

– У нас так получилось в клубе, что сейчас очень много молодых футболистов, ставка на своих воспитанников, которые могли бы играть в Украинской Премьер-лиге. Потому сделали такой эксперимент. Хотя я бы не назвал это экспериментом, у нас достаточно хорошее сотрудничество с Леонидом Станиславовичем, это, конечно, сверхопытный тренер, есть у него много чему поучиться. Практически вместе мы тренируем две команды, поэтому легче и более безболезненно проходит этот переход из команды U-19 в первую команду.

Я знаю всех футболистов U-19 и младших, Леонид Станиславович тоже, и мы вместе сейчас принимаем решение по ним – получается хорошее сотрудничество. Хочется также поблагодарить тренерский штаб – и из основной команды, и из U-19, и из команды юношей 2006-го года рождения, которых мы сейчас рассматриваем на ближайшую перспективу. Мы вместе всеми тренерскими штабами работаем, и я считаю, что это должно принести свои плоды.