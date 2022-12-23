Australian Open. Четыре украинки сыграют в парном разряде

Четыре украинских теннисистки сыграют в женском парном разряде Australian Open-2023. Людмила Киченок сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. В 2022 году они вместе выиграли два турнира, и доходили до полуфиналов Ролан Гаррос, Уимблдона и Итогового турнира.

Надежда Киченок сыграет с Кимберли Циммерман из Бельгии, Марта Костюк – с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, а Ангелина Калинина – с еще одной бельгийкой, Элисон Ван Эйтванк.

В одиночном разряде в основной сетке сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Еще шесть украинок сыграю в квалификации. Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.