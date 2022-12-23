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Australian Open
23 декабря 2022, 22:55 | Обновлено 23 декабря 2022, 23:20
163
0

Australian Open. Четыре украинки сыграют в парном разряде

Костюк, Калинина и сестры Киченок сыграют в Мельбурне

23 декабря 2022, 22:55 | Обновлено 23 декабря 2022, 23:20
163
0
Australian Open. Четыре украинки сыграют в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Остапенко и Людмила Киченок

Четыре украинских теннисистки сыграют в женском парном разряде Australian Open-2023. Людмила Киченок сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. В 2022 году они вместе выиграли два турнира, и доходили до полуфиналов Ролан Гаррос, Уимблдона и Итогового турнира.

Надежда Киченок сыграет с Кимберли Циммерман из Бельгии, Марта Костюк – с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, а Ангелина Калинина – с еще одной бельгийкой, Элисон Ван Эйтванк.

В одиночном разряде в основной сетке сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Еще шесть украинок сыграю в квалификации. Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.

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Australian Open 2023 Людмила Киченок Надежда Киченок Марта Костюк Ангелина Калинина
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Источник Sport.ua
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