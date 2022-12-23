ФИФА: Ни один из матчей ЧМ-2022 не был договорным

ФИФА отчиталась о том, что вчера, 22 декабря, завершила свою работу многосторонняя целевая группа, которая занималась мониторингом всех матчей ЧМ-2022 на предмет их честности. Ни один из 64 матчей турнира не был договорным.

В процессе своей работы группа анализировала рынок ставок и наблюдала за места проведения соревнований. Манипулирования результатами матчей не было выявлено.

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 в СМИ появились слухи о том, что сборная Катара «купила» победу над Эквадором на матче открытия турнира.