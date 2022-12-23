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  4. ФИФА: Ни один из матчей ЧМ-2022 не был договорным
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 22:39 |
382
5

ФИФА: Ни один из матчей ЧМ-2022 не был договорным

Ни одного нарушения не выявили

23 декабря 2022, 22:39 |
382
5
ФИФА: Ни один из матчей ЧМ-2022 не был договорным
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА отчиталась о том, что вчера, 22 декабря, завершила свою работу многосторонняя целевая группа, которая занималась мониторингом всех матчей ЧМ-2022 на предмет их честности. Ни один из 64 матчей турнира не был договорным.

В процессе своей работы группа анализировала рынок ставок и наблюдала за места проведения соревнований. Манипулирования результатами матчей не было выявлено.

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 в СМИ появились слухи о том, что сборная Катара «купила» победу над Эквадором на матче открытия турнира.

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ФИФА ЧМ-2022 по футболу договорные матчи
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Источник ФИФА
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Комментарии 5
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lizerginnn
🤣 ахаха. Оце видали! Виграли звання найчесніша організація року
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+4
ALKOSruLKA
ага, о то ви б призналися...
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+2
Rolan Stkomarovskiy
Важко уявити, якщо би ФІФА чи УЄФА відверто заявили:
- ми продали місце проведення ЧС чи ЧЄ;
- ми продали фінал ЛЧ;
- ми підробили жеребкування;
- ми поставили кишенькового суддю на певний матч, який зробив потрібні дії в матчі;
- ми творимо свавілля навіть маючи VAR;
- ми маємо неофіційні зв'язки з букмекерами та політиками. 
Але це все ж було і не раз, не два.
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+1
VikyKrasotulechka90
Австралия Дания договорняк 100%
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0
AndiM
А інфальтільний кацапський сраколиз не корупціонер?))
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0
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