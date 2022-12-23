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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО – Павелко: «Почему вы не покинете должность?»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 23 декабря 2022, 22:09
1156
6

Евгений ЛЕВЧЕНКО – Павелко: «Почему вы не покинете должность?»

Экс-игрок сборной Украины – о деятельности УАФ

23 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 23 декабря 2022, 22:09
1156
6
Евгений ЛЕВЧЕНКО – Павелко: «Почему вы не покинете должность?»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко выступил с резкой критикой УАФ и ее президента Андрея Павелко:

«Украинский футбол.

То, что сейчас происходит в нашем футболе, является прямым следствием абсолютно неэффективной политики УАФ последних лет. Наш футбол - синоним непрозрачности, кумовства, закулисных игр и авантюристов, которые узурпировали футбольную власть.

Самое печальное – это то, что люди, стоящие во главе этой власти, настолько вцепились в это кресло, что готовы на все, в том числе и на развал украинского футбола, лишь бы удержаться у этой власти.

Давайте откровенно говорить, что нынешние футбольные функционеры УАФ на протяжении многих лет практически ничего не смогли реформировать.

По разным причинам. Да, мы постоянно слышим какие-то обещания, больше напоминающие самопиар и у здравомыслящих людей они вызывают скорее улыбку и раздражение.

Не может быть здоровой и эффективной организация, когда во главе ее и в управлении находятся некомпетентные руководители. Пока я совсем не вижу четкого курса развития футбола. Нельзя только прикрываясь войной и национальной сборной и делать вид, что все в порядке. Это не так, и мы все это знаем.

Что именно из обещанного было выполнено? Где отчеты о проделанной работе и финансовой составляющей?

Почему у нас нет прозрачности, уважения к футбольной общественности, футболистам, журналистам? Где план развития украинского футбола на короткое и долгое время?

Почему были переписаны уставы УАФ? Кто за это отвечает? Почему используются методы устрашения, манипуляции и давления?

Любой мало-мальски знакомый с Украинским футболом знает, что наш футбол прогнил и все понимают, что так дальше продолжаться не может.

Конкретный вопрос к господину Павелко, почему вы не покинете должность, если вы не в состоянии руководить украинским футболом? В этом нет ничего постыдного. Это ведь не ваша собственность. Пусть у руля станут другие, более компетентные люди.

И еще, если мы стремимся к демократическим ценностям, то и методы должны быть соответствующими. Умение делать хорошие фотографии, давать красноречивые обещания и окружать себя легендами украинского футбола еще не значит уметь управлять.

Задайтесь простым вопросом, что вы действительно сделали для украинского футбола? И как следует в футбольной истории останется после вас…».

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Евгений Левченко Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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zhyr
бо його посадЮть))))
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+1
Maks Maks
ахмєтав кришує цю павєлку
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+1
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Dreifus
Я вот совсем не помню, как Левченко играл за сборную, зато как он что-то говорит читаю часто.
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0
ALKOSruLKA
...хто такі бабки кине?
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0
supernik
Невже Левченко може оцінити роботу Павелка, кидаючи слова нічого не підтвердженими фактами. Чий заказ виконуєш? До тебе зовсім немає довіри. 
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-1
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