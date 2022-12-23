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  4. Манчестер Сити на месяц потерял ключевого защитника
Англия
23 декабря 2022, 21:17 |
883
0

Манчестер Сити на месяц потерял ключевого защитника

Рубен Диаш получил травму на ЧМ-2022

23 декабря 2022, 21:17 |
883
0
Манчестер Сити на месяц потерял ключевого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

«Манчестер Сити» на месяц потерял своего защитника Рубена Диаша. Об этом сообщают английские СМИ.

У Диаша повреждение подколенного сухожилия, которое он получил во время ЧМ-2022 в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне на счету Рубена Диаша 1 гол в 19 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На ЧМ-2022 25-летний португалец провел 4 матча.

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Манчестер Сити Рубен Диаш сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу травма
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Источник The Telegraph
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