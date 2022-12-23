Англия23 декабря 2022, 21:17 |
883
0
Манчестер Сити на месяц потерял ключевого защитника
Рубен Диаш получил травму на ЧМ-2022
23 декабря 2022, 21:17 |
883
0
«Манчестер Сити» на месяц потерял своего защитника Рубена Диаша. Об этом сообщают английские СМИ.
У Диаша повреждение подколенного сухожилия, которое он получил во время ЧМ-2022 в составе сборной Португалии.
В нынешнем сезоне на счету Рубена Диаша 1 гол в 19 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На ЧМ-2022 25-летний португалец провел 4 матча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 декабря 2022, 15:27 14
Вопрос пока окончательно не решен
Футбол | 23 декабря 2022, 05:19 9
Португалец пострадал за свою недальновидность
Футбол | 22.12.2022, 23:53
Футбол | 23.12.2022, 18:25
Футбол | 23.12.2022, 10:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.12.2022, 14:04 2
22.12.2022, 22:53
22.12.2022, 22:27 3
22.12.2022, 08:45
22.12.2022, 08:57
22.12.2022, 22:38 3
21.12.2022, 16:45 10
21.12.2022, 20:29 12