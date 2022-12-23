Манчестер Сити на месяц потерял ключевого защитника

«Манчестер Сити» на месяц потерял своего защитника Рубена Диаша. Об этом сообщают английские СМИ.

У Диаша повреждение подколенного сухожилия, которое он получил во время ЧМ-2022 в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне на счету Рубена Диаша 1 гол в 19 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На ЧМ-2022 25-летний португалец провел 4 матча.