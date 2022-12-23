Италия23 декабря 2022, 19:18 | Обновлено 23 декабря 2022, 19:19
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Лацио хочет продлить контракт с чемпионом мира 2010 года
Педро останется в Риме еще на год
23 декабря 2022, 19:18 | Обновлено 23 декабря 2022, 19:19
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Римский «Лацио» планирует в ближайшее время продлить контракт с испанским форвардом Педро Родригесом. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Текущий контракт рассчитан до лета 2023 года. Новое соглашение будет рассчитано еще на год.
Педро выступает за «Лацио» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего испанца 4 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Лацио» во всех турнирах.
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