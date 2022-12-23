Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
ATP
23 декабря 2022, 18:59 |
493
0

Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера

На первой строчке расположился легендарный австралиец Род Лейвер

23 декабря 2022, 18:59 |
493
0
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
Twitter. Род Лейвер

Известный теннисный ресурс Tennis Abstract назвал список лучших теннисистов за последнее столетие.

На первой строчке расположился Род Лейвер – единственный теннисист, которому удалось выиграть все 4 турнира Grand Slam за один год (1962). Второе место заняла немецкая теннисистка Штеффи Граф. Тройку замкнула Мартина Навратилова.

Отметим, что легендарный Роджер Федерер занял пятое место. Его обогнал Новак Джокович, который расположился на четвертой позиции. Еще один представитель BIG-3 Рафаэль Надаль – восьмой.

Топ-10 лучших теннисистов за последнее столетие:

  1. Род Лейвер (Австралия)
  2. Штеффи Граф (Германия)
  3. Мартина Навратилова (Чехия / США)
  4. Новак Джокович (Сербия)
  5. Роджер Федерер (Швейцария)
  6. Серена Уильямс (США)
  7. Билл Тилден (США)
  8. Рафаэль Надаль (Испания)
  9. Крис Эверт (США)
  10. Хелен Виллис (США)
По теме:
Не Мудрик. Известны лучший игрок и тренер УПЛ по итогам 2-х месяцев
СВИТОЛИНА: «Многие люди подходят ко мне и спрашивают: «У вас еще война?»
Возвращение Свентек и поражение Джоковича. Стартовал командный турнир в ОАЭ
ATP WTA лучший игрок Род Лейвер Штеффи Граф Мартина Навратилова Новак Джокович Роджер Федерер Серена Уильямс Рафаэль Надаль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tennis Abstract
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
Футбол | 22 декабря 2022, 22:27 3
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022

Звездный португалец хорошо провел время в бассейне

Триллер на Этихаде. Ман Сити переиграл Ливерпуль в Кубке английской лиги
Футбол | 22 декабря 2022, 23:53 5
Триллер на Этихаде. Ман Сити переиграл Ливерпуль в Кубке английской лиги
Триллер на Этихаде. Ман Сити переиграл Ливерпуль в Кубке английской лиги

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил за «Манчестер Сити» 24-й гол

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 23.12.2022, 18:40
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Футбол | 22.12.2022, 22:38
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
Футбол | 23.12.2022, 12:31
Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
22.12.2022, 23:30 2
Футбол
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
22.12.2022, 11:52 3
Бокс
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
21.12.2022, 16:45 10
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
22.12.2022, 18:03 11
Футбол
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
22.12.2022, 14:10 21
Футбол
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
21.12.2022, 16:33 3
Другие виды
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
22.12.2022, 11:35 4
Футбол
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
22.12.2022, 17:17
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности