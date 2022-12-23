Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
На первой строчке расположился легендарный австралиец Род Лейвер
Известный теннисный ресурс Tennis Abstract назвал список лучших теннисистов за последнее столетие.
На первой строчке расположился Род Лейвер – единственный теннисист, которому удалось выиграть все 4 турнира Grand Slam за один год (1962). Второе место заняла немецкая теннисистка Штеффи Граф. Тройку замкнула Мартина Навратилова.
Отметим, что легендарный Роджер Федерер занял пятое место. Его обогнал Новак Джокович, который расположился на четвертой позиции. Еще один представитель BIG-3 Рафаэль Надаль – восьмой.
Топ-10 лучших теннисистов за последнее столетие:
- Род Лейвер (Австралия)
- Штеффи Граф (Германия)
- Мартина Навратилова (Чехия / США)
- Новак Джокович (Сербия)
- Роджер Федерер (Швейцария)
- Серена Уильямс (США)
- Билл Тилден (США)
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Крис Эверт (США)
- Хелен Виллис (США)
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