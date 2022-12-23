Не Мудрик. Известны лучший игрок и тренер УПЛ по итогам 2-х месяцев

Украинская Премьер-лига определилась с победителями в номинациях лучший игрок и тренер за последние два месяца. В голосовании приняли участие популярные украинские футбольные сайты, в том числе и Sport.ua, а также болельщики.

Кандидаты на звание лучшего игрока за последние 2 месяца:

Артем Довбик («Днепр-1»)

Михаил Мудрик («Шахтер»)

Игорь Кирюханцев «Заря»)

Олег Мозиль («Металлист 1925»)

Виктор Цыганков («Динамо»)

В итоге победу одержал Довбик с результатом 27,5% голосов. На втором месте – Мудрик с 23,2%, а тройку лидеров замкнул Олег Мозиль – 21,1%.

В голосовании за звание лучшего тренера боролись:

Александр Кучер («Днепр-1»)

Галовский Эдмар («Металлист 1925»)

Игор Йовичевич («Шахтер»)

Младен Бартулович («Ингулец»)

Юрий Вернидуб («Кривбасс»)



Практически половину голосов набрал Вернидуб – 49,9%. На втором месте оказался Кучер – 15,6%, а далее – Эдмар (13,9%).