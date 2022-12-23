Не Мудрик. Известны лучший игрок и тренер УПЛ по итогам 2-х месяцев
Артем Довбик и Юрий Вернидуб забрали эти награды
Украинская Премьер-лига определилась с победителями в номинациях лучший игрок и тренер за последние два месяца. В голосовании приняли участие популярные украинские футбольные сайты, в том числе и Sport.ua, а также болельщики.
Кандидаты на звание лучшего игрока за последние 2 месяца:
- Артем Довбик («Днепр-1»)
- Михаил Мудрик («Шахтер»)
- Игорь Кирюханцев «Заря»)
- Олег Мозиль («Металлист 1925»)
- Виктор Цыганков («Динамо»)
В итоге победу одержал Довбик с результатом 27,5% голосов. На втором месте – Мудрик с 23,2%, а тройку лидеров замкнул Олег Мозиль – 21,1%.
В голосовании за звание лучшего тренера боролись:
Александр Кучер («Днепр-1»)
Галовский Эдмар («Металлист 1925»)
Игор Йовичевич («Шахтер»)
Младен Бартулович («Ингулец»)
Юрий Вернидуб («Кривбасс»)
Практически половину голосов набрал Вернидуб – 49,9%. На втором месте оказался Кучер – 15,6%, а далее – Эдмар (13,9%).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» предпримут новую попытку заполучить французского форварда летом 2023 года
Португалец пострадал за свою недальновидность
Мудрик феєрив у ЛЧ, а Довбик аж... у ЛК. Ну добре, хай так, все-таки кращий голеадор. А от щодо тренера ... "ржунємагу".