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Украина. Премьер лига
23 декабря 2022, 18:25 | Обновлено 23 декабря 2022, 18:27
902
2

Не Мудрик. Известны лучший игрок и тренер УПЛ по итогам 2-х месяцев

Артем Довбик и Юрий Вернидуб забрали эти награды

23 декабря 2022, 18:25 | Обновлено 23 декабря 2022, 18:27
902
2
Не Мудрик. Известны лучший игрок и тренер УПЛ по итогам 2-х месяцев
Instagram. Артем Довбик

Украинская Премьер-лига определилась с победителями в номинациях лучший игрок и тренер за последние два месяца. В голосовании приняли участие популярные украинские футбольные сайты, в том числе и Sport.ua, а также болельщики.

Кандидаты на звание лучшего игрока за последние 2 месяца:

  • Артем Довбик («Днепр-1»)
  • Михаил Мудрик («Шахтер»)
  • Игорь Кирюханцев «Заря»)
  • Олег Мозиль («Металлист 1925»)
  • Виктор Цыганков («Динамо»)

В итоге победу одержал Довбик с результатом 27,5% голосов. На втором месте – Мудрик с 23,2%, а тройку лидеров замкнул Олег Мозиль – 21,1%.

В голосовании за звание лучшего тренера боролись:

Александр Кучер («Днепр-1»)
Галовский Эдмар («Металлист 1925»)
Игор Йовичевич («Шахтер»)
Младен Бартулович («Ингулец»)
Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Практически половину голосов набрал Вернидуб – 49,9%. На втором месте оказался Кучер – 15,6%, а далее – Эдмар (13,9%).

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Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Ох вже ці "опитування"!
Мудрик феєрив у ЛЧ, а Довбик аж... у ЛК. Ну добре, хай так, все-таки кращий голеадор. А от щодо тренера ... "ржунємагу".
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