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Италия
23 декабря 2022, 17:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 17:21
578
0

Легендарный голкипер сборной Мексики продолжит карьеру в Серии А

Гильермо Очоа перешел в «Салернитану»

23 декабря 2022, 17:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 17:21
578
0
Легендарный голкипер сборной Мексики продолжит карьеру в Серии А
ФК Салернитана. Гильермо Очоа

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа перешел в итальянскую «Салернитану». 37-летний вратарь подписал контракт до 30 июня 2023 года. Также есть опция продления соглашения. В новом клубе мексиканец будет играть под 13-м номером.

В минувшем сезоне Очоа выступал в Мексике, защищая цвета «Америки».

Гильермо Очоа был основным голкипером сборной Мексика на чемпионате мира в Катаре. Мексика набрала 4 очка в группе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей, но не смогла выйти в плей-офф.

«Салернитана» занимает 12-е место в Серии А.

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Источник Sport.ua
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