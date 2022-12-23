Легендарный голкипер сборной Мексики продолжит карьеру в Серии А
Гильермо Очоа перешел в «Салернитану»
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа перешел в итальянскую «Салернитану». 37-летний вратарь подписал контракт до 30 июня 2023 года. Также есть опция продления соглашения. В новом клубе мексиканец будет играть под 13-м номером.
В минувшем сезоне Очоа выступал в Мексике, защищая цвета «Америки».
Гильермо Очоа был основным голкипером сборной Мексика на чемпионате мира в Катаре. Мексика набрала 4 очка в группе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей, но не смогла выйти в плей-офф.
«Салернитана» занимает 12-е место в Серии А.
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