Легендарный голкипер сборной Мексики продолжит карьеру в Серии А

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа перешел в итальянскую «Салернитану». 37-летний вратарь подписал контракт до 30 июня 2023 года. Также есть опция продления соглашения. В новом клубе мексиканец будет играть под 13-м номером.

В минувшем сезоне Очоа выступал в Мексике, защищая цвета «Америки».

Гильермо Очоа был основным голкипером сборной Мексика на чемпионате мира в Катаре. Мексика набрала 4 очка в группе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей, но не смогла выйти в плей-офф.

«Салернитана» занимает 12-е место в Серии А.