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  4. Жена Ярмоленко: «Надеемся, Андрей вернется в Динамо. Никто не знает когда»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2022, 16:05 |
1043
1

Жена Ярмоленко: «Надеемся, Андрей вернется в Динамо. Никто не знает когда»

Инна Ярмоленко рассказала о мечте своего мужа

23 декабря 2022, 16:05 |
1043
1
Жена Ярмоленко: «Надеемся, Андрей вернется в Динамо. Никто не знает когда»
ФК Аль-Айн

Инна Ярмоленко, жена форварда Андрея Ярмоленко, сказала о том, что ее муж мечтает завершить карьеру в киевском «Динамо», но пока не знает, случится ли это.

«Все знают, что «Динамо» — очень важный клуб в карьере Андрея. Будем надеяться, что возвращение случится, но когда - никто этого не знает. «Динамо» - определяющий для нас клуб, там он стал спортсменом, профессиональным футболистом».

«Конечно, мы следим за играми «Динамо». Конечно, есть такая мечта (вернуться в «Динамо» — прим), — сказала Ярмоленко.

Сейчас Ярмоленко выступает в ОАЭ за «Аль-Айн», однако контракт с клубом завершается летом.

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Динамо Киев Инна Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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Источник Анна Реброва
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Злий Глобинець
А чого ж тоді відразу після Вест Хему не повернувся?
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