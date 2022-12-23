Жена Ярмоленко: «Надеемся, Андрей вернется в Динамо. Никто не знает когда»
Инна Ярмоленко рассказала о мечте своего мужа
Инна Ярмоленко, жена форварда Андрея Ярмоленко, сказала о том, что ее муж мечтает завершить карьеру в киевском «Динамо», но пока не знает, случится ли это.
«Все знают, что «Динамо» — очень важный клуб в карьере Андрея. Будем надеяться, что возвращение случится, но когда - никто этого не знает. «Динамо» - определяющий для нас клуб, там он стал спортсменом, профессиональным футболистом».
«Конечно, мы следим за играми «Динамо». Конечно, есть такая мечта (вернуться в «Динамо» — прим), — сказала Ярмоленко.
Сейчас Ярмоленко выступает в ОАЭ за «Аль-Айн», однако контракт с клубом завершается летом.
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