Жена Ярмоленко: «Надеемся, Андрей вернется в Динамо. Никто не знает когда»

Инна Ярмоленко, жена форварда Андрея Ярмоленко, сказала о том, что ее муж мечтает завершить карьеру в киевском «Динамо», но пока не знает, случится ли это.

«Все знают, что «Динамо» — очень важный клуб в карьере Андрея. Будем надеяться, что возвращение случится, но когда - никто этого не знает. «Динамо» - определяющий для нас клуб, там он стал спортсменом, профессиональным футболистом».

«Конечно, мы следим за играми «Динамо». Конечно, есть такая мечта (вернуться в «Динамо» — прим), — сказала Ярмоленко.

Сейчас Ярмоленко выступает в ОАЭ за «Аль-Айн», однако контракт с клубом завершается летом.