Президент Барселоны: «Мы бы хотели увидеть возвращение Месси в команду»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил, что когда-нибудь форвард ПСЖ Лионель Месси все же вернется в каталонскую команду, где он провел большую часть карьеры.

«Лионель Месси - лучший игрок всех времен. Уверен, что он является фанатом «Барселоны», его сердце бьется для «Барселоны». Поэтому слухи о его возвращении можно считать нормальными».

«Вернется ли Месси? Сейчас он выступает за ПСЖ, но мы бы хотели увидеть возвращение Лионеля в нашу команду. Посмотрим, что получится», — сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Месси был обижен на руководство «Барселоны» из-за того, как именно он покинул команду. Сейчас аргентинец близок к подписанию нового контракта с ПСЖ.