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  4. Президент Барселоны: «Мы бы хотели увидеть возвращение Месси в команду»
Франция
23 декабря 2022, 14:53 |
430
4

Президент Барселоны: «Мы бы хотели увидеть возвращение Месси в команду»

Игрок пока явно на это не настроен

23 декабря 2022, 14:53 |
430
4
Президент Барселоны: «Мы бы хотели увидеть возвращение Месси в команду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил, что когда-нибудь форвард ПСЖ Лионель Месси все же вернется в каталонскую команду, где он провел большую часть карьеры.

«Лионель Месси - лучший игрок всех времен. Уверен, что он является фанатом «Барселоны», его сердце бьется для «Барселоны». Поэтому слухи о его возвращении можно считать нормальными».

«Вернется ли Месси? Сейчас он выступает за ПСЖ, но мы бы хотели увидеть возвращение Лионеля в нашу команду. Посмотрим, что получится», — сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Месси был обижен на руководство «Барселоны» из-за того, как именно он покинул команду. Сейчас аргентинец близок к подписанию нового контракта с ПСЖ.

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Лионель Месси Барселона ПСЖ Жоан Лапорта
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Источник Marca
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Комментарии 4
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vazazh
Относительно реала? - дудки. Он останется в ПСЖ. А вот мбаппе слиняет, ну сильно мощный конкурент, не потянуть на золотой мяч рядом. 
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0
vazazh
Я понимаю Лапорту, как хочется поиметь бабки на Месси, какая реклама рухнула. Но...думать надо было, когда ты сучара не организовал контракт. Думаю ответ Месси - а деревяненнького тебе лапорта за щечку"
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0
Maksimka
Я б теж хотів чисто по людськи, щоб з чого починалось тим і закінчилося... Було б красиво так закінчити, але я так зрозумів що від шейхів ще так просто ніхто не пішов, Тому це не реально (
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0
OKs100
Вряд ли Месси заинтересован в возвращении в Барселону, а вот в Реал Мадрид он может перейти.
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-1
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