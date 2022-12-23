Президент Барселоны: «Мы бы хотели увидеть возвращение Месси в команду»
Игрок пока явно на это не настроен
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил, что когда-нибудь форвард ПСЖ Лионель Месси все же вернется в каталонскую команду, где он провел большую часть карьеры.
«Лионель Месси - лучший игрок всех времен. Уверен, что он является фанатом «Барселоны», его сердце бьется для «Барселоны». Поэтому слухи о его возвращении можно считать нормальными».
«Вернется ли Месси? Сейчас он выступает за ПСЖ, но мы бы хотели увидеть возвращение Лионеля в нашу команду. Посмотрим, что получится», — сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что Месси был обижен на руководство «Барселоны» из-за того, как именно он покинул команду. Сейчас аргентинец близок к подписанию нового контракта с ПСЖ.
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