ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с форвардом

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании нового контракта с форвардом Михаилом Шестаковым. Срок соглашения рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Шестаков провел 10 матчей и забил два гола. Всего в составе ровенской команды игрок провел 86 матчей и забил 38 голов.

Ранее «Верес» объявил о подписании первого зимнего новичка.

Команда Юрия Вирта первую часть сезона УПЛ завершила на 10-м месте.