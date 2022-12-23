Украина. Премьер лига23 декабря 2022, 13:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с форвардом
Михаил Шестаков получил новый договор
23 декабря 2022, 13:29 |
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Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании нового контракта с форвардом Михаилом Шестаковым. Срок соглашения рассчитан до середины 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Шестаков провел 10 матчей и забил два гола. Всего в составе ровенской команды игрок провел 86 матчей и забил 38 голов.
Ранее «Верес» объявил о подписании первого зимнего новичка.
Команда Юрия Вирта первую часть сезона УПЛ завершила на 10-м месте.
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