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Украина. Премьер лига
23 декабря 2022, 13:29 |
327
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с форвардом

Михаил Шестаков получил новый договор

23 декабря 2022, 13:29 |
327
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с форвардом
ФК Верес

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании нового контракта с форвардом Михаилом Шестаковым. Срок соглашения рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Шестаков провел 10 матчей и забил два гола. Всего в составе ровенской команды игрок провел 86 матчей и забил 38 голов.

Ранее «Верес» объявил о подписании первого зимнего новичка.

Команда Юрия Вирта первую часть сезона УПЛ завершила на 10-м месте.

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Верес Ровно Михаил Шестаков чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Верес
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