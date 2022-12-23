ФОТО. Калинина получила именные ракетки и готова покорять Австралию
Ангелина c хорошим настроением подходит к старту в новом сезоне
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина получила от спонсора новые именные ракетки.
«Лучший новогодний подарок от команды YONEX!
P.S. Мы с ними уже хорошо погуляли», – написала теннисистка в инстаграме.
Отметим, что Ангелина начнет новый сезон на соревнованиях WTA 250 в Хобарте, которые пройдут с 9 по 15 января.
2022 год украинка завершила на 39 позиции в мировом рейтинге, установив по ходу сезона личное достижение – 34 место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» доказали, что и без множества легионеров в составе могут добиваться хороших результатов
Бывший чемпион уверен, что украинцу будет очень сложно победить соперника с такими габаритами