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  4. ФОТО. Калинина получила именные ракетки и готова покорять Австралию
Australian Open
23 декабря 2022, 13:15 |
271
1

ФОТО. Калинина получила именные ракетки и готова покорять Австралию

Ангелина c хорошим настроением подходит к старту в новом сезоне

23 декабря 2022, 13:15 |
271
1
ФОТО. Калинина получила именные ракетки и готова покорять Австралию
Open de Limoges. Ангелина Калинина

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина получила от спонсора новые именные ракетки.

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P.S. Мы с ними уже хорошо погуляли», – написала теннисистка в инстаграме.

Отметим, что Ангелина начнет новый сезон на соревнованиях WTA 250 в Хобарте, которые пройдут с 9 по 15 января.

2022 год украинка завершила на 39 позиции в мировом рейтинге, установив по ходу сезона личное достижение – 34 место.

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Ангелина Калинина фото lifestyle
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