Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ

Самое тяжелое было – начать. Начать чемпионат страны в условиях полномасштабной рашистской агрессии и непрекращающихся обстрелов не только военной, но и цивильной инфраструктуры. Очень сложно было начать чемпионат в День украинского Флага, за сутки до Дня нашей Независимости, то и дело оборачиваясь на кацапов в ожидании их возможных провокаций.

Но самое тяжелое, да и самое страшное, осталось позади. Пускай и под вой сирен, пускай и без зрителей, но первый круг футбольного чемпионата Украины был сыгран. Было бы, как минимум, опрометчиво считать, что первенство пройдет без сучка и задоринки. Было много переносов матчей, порой игры из-за воздушной тревоги прерывались на несколько часов, но в сухом остатке мы имеем свершившийся факт: несмотря на всяческие пессимистические прогнозы, клубный футбол в Украине жив. Более того, он вполне конкурентный. И очень даже интересный. У него достаточно перспектив. И личностей.

Традиционно, наш портал определяет героев не только всего чемпионата, но и первой (осенней) его части. Мы не стали изменять традициям и на сей раз. А с чего бы, спрашивается?

Опять-таки, по сложившейся традиции, лауреатов сезона/полусезона Sport.ua определяет на основании средних оценок. Мы называем лучших по всем без исключения игровым позициям. А еще – среди отечественных игроков, и среди легионеров. Среди новичков, и среди ветеранов. И даже среди юниоров. Так что на основании нашего рейтинга однозначно получится целостная картина осеннего отрезка нашего футбольного чемпионата.

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Главных героев первой половины сезона – сразу два. И это не удивительно. Скорее закономерно. Настоящим олицетворением нынешнего чемпионата Украины стали днепрянин Артем Довбик и «горняк» Михаил Мудрик, набравшие одинаковое количество баллов – по 6,71.

Эта «сладкая парочка» неизменно попадала в наши символические сборные, которые мы составляли по итогам каждого тура. И Михаил, и Артем – настоящие лидеры своих коллективов, очень часто выступающие в роли «палочек-выручалочек». Нападающий «Днепра-1» стал лидером «осенней» бомбардирской гонки – на его счету 11 забитых мячей. На счету полузащитника «Шахтера» - семь голов и столько же результативных передач.

Именно эти парни вносят решающий вклад в лидерство своих команд после первого круга (днепряне идут первыми, дончане - вторыми). И именно фамилии этих двух футболистов чаще всего фигурируют среди различной информации об интересе к их персонам со стороны зарубежных клубов.

В данном случае нужно не только отдать должное парням за их отличную игру, но и быть объективным: уровень УПЛ они уже переросли. И заслужили продолжить свою карьеру в более сильном чемпионате. Хотя, в то же время, нужно признать, что если они таки уйдут на «повышение», наш чемпионат потеряет в зрелищности.



СК Днепр-1. Михаил Мудрик

А вот дальше, за «спинами» Довбика и Мудрика, в нашей топовой десятке главных героев первого круга оказались довольно интересные персонажи.

Начнем с того, что в нашей десятке, кроме Мудрика, больше нет игроков «Шахтера». Наверное, это достаточно объективно, ведь никто другой из команды Йовичевича не «зажег» так ярко, как Михаил. С другой стороны, там сразу четыре игрока «Днепра-1». И сей факт тоже вполне закономерный, учитывая прочное лидерство команды Кучера.

Среди лучших – по два игрока из «Динамо» и «Александрии». Возможно, в первом случае можно было бы сказать – «лишь два», поскольку обычно представительство «бело-синих» в подобных «плебисцитах» значительно шире, но нужно признать, что на сей раз команда Луческу сыграла явно ниже своих возможностей. В частности, один из ее лидеров Цыганков, которого не оказалось в первой десятке.

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Мудрик и Довбик прогнозировано выиграли «забег» и в «профильных» номинациях – среди полузащитников и нападающих. А вот вторые позиции в данных рейтингах достаточно неожиданно заняли днепрянин Амаш и ворсклянин Сефери. Неожиданно, прежде всего, потому, что по привычке многие ожидали увидеть там более знакомые лица. Но своей игрой и Янис, и Таулянт заслужили на столь высокое признание.

А вот в когорте лучших голкиперов и защитников – и вовсе «переполох». Первыми среди «первых номеров» стали стражи ворот середняков УПЛ - «Металлиста 1925» и «Кривбасса» – Мозиль и Сарнавский соответственно, набравшие одинаковое количество баллов – по 6,12.

Наверное, в данном случае в их пользу сыграло и то обстоятельство, что защитные порядки и харьковской, и криворожской команды не всегда выглядели надежно, поэтому у Олега и Богдана работы всегда хватало. И очень часто именно их уверенная игра становилась фундаментом для получения очков.

Среди защитников на первом месте «горняк» Михайличенко, на «чуть-чуть» опередивший луганчанина Бутко, днепрянина Адамюка и александрийца Цурикова. Очень приличная компания. Но не покидает ощущение, что в ней не хватает кого-то из «Динамо».

В споре украинцев тоже двоевластие: все те же Мудрик и Довбик. Третье место у днепрянина Пихаленка – объективно лучшего на данный момент «волнореза» УПЛ.

А вот среди легионеров промежуточная победа за полузащитником «Днепра-1» Амашем. Тоже своего рода сенсация. Впрочем, как и второе место динамовца Лонвейка. Не говоря уже о третьей позиции «руховца» Таллеса. Кстати, первые двое, в аналогичной последовательности, выиграли и «гонку» лучших новичков.

Игроков «Шахтера» в этих двух номинациях не оказалось.

Зато капитан «Шахтера» Степаненко стал лучшим среди тех, кому за тридцать. Точнее, за 33-и. Следует признать, что особой конкуренции у Тараса и не было.

Конкуренция среди юниоров первой части сезона (кому меньше 20 лет) была более серьезной. И ее победителями стали двое игроков «Кривбасса» - Волошин и Микитишин. Будем надеяться, что во второй части чемпионата на слуху будут «честолюбивые дублеры» и с других клубов.

Лучшие игроки УПЛ в осенней части сезона по оценкам Sport.ua (не менее 9 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 6,71 14 2. Михаил МУДРИК Шахтер 6,71 12 3. Янис АМАШ Днепр-1 6,61 9 4. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,61 14 5. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,43 15 6. Джастин ЛОНВЕЙК Динамо 6,40 10 7. ТАЛЛЕС Рух 6,38 14 8. Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1 6,33 12 9. Сергей РЫБАЛКА Александрия 6,31 13 10. Владислав КАЛИТВИНЦЕВ Александрия 6,30 10

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Олег МОЗИЛЬ Металлист 1925 6,12 13 Богдан САРНАВСКИЙ Кривбасс 6,12 13 3. Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 6,10 15 4. МАКС ВАЛЕФ Днепр-1 6,08 13 5. Анатолий ТРУБИН Шахтер 6,00 12

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО Шахтер 6,27 13 2. Богдан БУТКО Заря 6,25 10 3. Владимир АДАМЮК Днепр-1 6,23 13 Андрей ЦУРИКОВ Александрия 6,23 13 5. Василий КРАВЕЦ Ворскла 6,17 12

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. Михаил МУДРИК Шахтер 6,71 12 2. Янис АМАШ Днепр-1 6,61 9 3. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,61 14 4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,43 15 5. Джастин ЛОНВЕЙК Динамо 6,40 10

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 6,71 14 2. Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 6,11 14 3. Владислав ВАНАТ Динамо 6,04 13 4. Максим ПРЯДУН Металлист 6,00 14 Назарий РУСИН Заря 6,00 14

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 6,71 14 2. Михаил МУДРИК Шахтер 6,71 12 3. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,61 14 4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,43 15 5. Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1 6,33 12

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. Янис АМАШ Днепр-1 6,61 9 2. Джастин ЛОНВЕЙК Динамо 6,40 10 3. ТАЛЛЕС Рух 6,38 14 4. Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 6,11 14 5. Рифет КАПИЧ Кривбасс 6,10 10

Новички

Ср.оц. Игры 1. Янис АМАШ Днепр-1 6,61 9 2. Джастин ЛОНВЕЙК Динамо 6,40 10 3. Эдуард САРАПИЙ Днепр-1 6,14 14 4. Олег МОЗИЛЬ Металлист 1925 6,12 13 Валентин РУБЧИНСКИЙ Днепр-1 6,12 13

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 6,21 12 2. Вадим МИЛЬКО Колос 5,93 14 3. Ярослав МАРТЫНЮК Металлист 1925 5,88 12 4. Дмитрий НЕПОГОДОВ Черноморец 5,86 14 5. Александр ЛЕБЕДЕНКО Верес 5,85 15

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)