Товарищеские матчи. Рома, Интер и Ювентус одержали уверенные победы
22 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
22 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Итальянский клуб «Ювентус» выиграл у хорватской «Риеки» со счетом 1:0.
Победы одержали и другие итальянские гранды «Рома» и «Интер».
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 22 декабря
Ювентус (Италия) – Риека (Хорватия) – 1:0
Гол: Мойзе Кин, 73.
Другие результаты дня:
- Алахуэленсе (Косово) – Твенте (Нидерланды) – 3:2
- Истра 1961 (Хорватия) – Горица (Хорватия) – 0:1
- Валенсия (Испания) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:3
- Спарта Роттердам (Нидерланды) – Витесс (Нидерланды) – 1:0
- Херенвен (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 1:0
- Верона (Италия) – Болонья (Италия) – 0:1
- Фрайбург (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1
- Эксельсиор (Нидерланды) – Херенвен (Нидерланды) – 1:1
- Дуйсбург (Германия) – Ситтард (Нидерланды) – 1:1
- Рома (Италия) – Валвейк (Нидерланды) – 3:0
- Реджина (Италия) – Интер (Италия) – 0:2
- Ренн (Франция) – Брест (Франция) – 3:1
- Альмерия (Испания) – Лацио (Италия) – 2:0
- Лион (Франция) – Монца (Италия) – 1:2
- Оснабрюк (Германия) – Шальке (Германия) – 2:2
Vinciamo nell'amichevole contro il Rijeka 💪⚪️⚫️#JuveRijeka pic.twitter.com/IkvJSsVgZM— JuventusFC (@juventusfc) December 22, 2022
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