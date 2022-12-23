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Италия
23 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 23 декабря 2022, 12:58
156
0

Товарищеские матчи. Рома, Интер и Ювентус одержали уверенные победы

22 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

23 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 23 декабря 2022, 12:58
156
0
Товарищеские матчи. Рома, Интер и Ювентус одержали уверенные победы
ФК Ювентус

22 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Итальянский клуб «Ювентус» выиграл у хорватской «Риеки» со счетом 1:0.

Победы одержали и другие итальянские гранды «Рома» и «Интер».

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 22 декабря

Ювентус (Италия) – Риека (Хорватия) – 1:0

Гол: Мойзе Кин, 73.

Другие результаты дня:

  • Алахуэленсе (Косово) Твенте (Нидерланды) 3:2
  • Истра 1961 (Хорватия) – Горица (Хорватия) 0:1
  • Валенсия (Испания) АЗ Алкмар (Нидерланды) 1:3
  • Спарта Роттердам (Нидерланды) Витесс (Нидерланды) 1:0
  • Херенвен (Нидерланды) Эксельсиор (Нидерланды) 1:0
  • Верона (Италия) – Болонья (Италия) 0:1
  • Фрайбург (Германия) Янг Бойз (Швейцария) 1:1
  • Эксельсиор (Нидерланды) Херенвен (Нидерланды) 1:1
  • Дуйсбург (Германия) Ситтард (Нидерланды) 1:1
  • Рома (Италия) Валвейк (Нидерланды) 3:0
  • Реджина (Италия) Интер (Италия) 0:2
  • Ренн (Франция) Брест (Франция) 3:1
  • Альмерия (Испания) Лацио (Италия) 2:0
  • Лион (Франция) – Монца (Италия) 1:2
  • Оснабрюк (Германия) Шальке (Германия) 2:2
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Источник Sport.ua
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