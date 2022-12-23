Осталось только 8. Завершился групповой турнир в женской Лиге чемпионов
Основной этап сократил количество претендентов на трофей наполовину
В четверг, 22 декабря, стала достоянием истории групповая стадия розыгрыша Женской Лиги чемпионов. После матчей 6-го тура определился окончательный состав участников будущей стадии плей-офф.
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10 февраля 2023 года состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала. Все противостояния четвертьфиналов и полуфиналов пройдут в формате двух матчей. Решающий поединок розыгрыша состоится 3 июня 2023 года на стадионе ПСВ в Эйндховене.
Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин
6-й тур
Группа А
- Реал – Влазния – 5:1
- Челси – ПСЖ – 3:0
Группа В
- Санкт-Пельтен – Вольфсбург – 2:8
- Славия Прага – Рома – 0:3
Группа С
- Лион – Ювентус – 0:0
- Цюрих – Арсенал – 1:9
Группа D
- Бавария – Бенфика – 2:0
- Барселона – Русенгорд – 6:0
Итоговое положение команд в группах
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