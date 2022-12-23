Осталось только 8. Завершился групповой турнир в женской Лиге чемпионов

В четверг, 22 декабря, стала достоянием истории групповая стадия розыгрыша Женской Лиги чемпионов. После матчей 6-го тура определился окончательный состав участников будущей стадии плей-офф.

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10 февраля 2023 года состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала. Все противостояния четвертьфиналов и полуфиналов пройдут в формате двух матчей. Решающий поединок розыгрыша состоится 3 июня 2023 года на стадионе ПСВ в Эйндховене.

Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин

6-й тур

Группа А

Реал – Влазния – 5:1

Челси – ПСЖ – 3:0

Группа В

Санкт-Пельтен – Вольфсбург – 2:8

Славия Прага – Рома – 0:3

Группа С

Лион – Ювентус – 0:0

Цюрих – Арсенал – 1:9

Группа D

Бавария – Бенфика – 2:0

Барселона – Русенгорд – 6:0

Итоговое положение команд в группах