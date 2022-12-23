СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря
Важные события во всех видах спорта
В пятницу, 23 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
11:30 Индонезия – Камбоджа
12:00 Филиппины – Бруней
18:00 Бетис – Аталанта
ТЕННИС
10:00 Стефани Джудит Виссхер – Анастасия Лопата
14:00 Каролин Гарсия – Елена Рыбакина
15:30 Ник Кирьос – Александр Зверев
17:30 Арина Соболенко – Ига Свентек
19:00 Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим
БАСКЕТБОЛ
19:30 Прометей – Виймси
ВОЛЕЙБОЛ
18:30 Жешув – Барком
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