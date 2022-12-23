СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря

В пятницу, 23 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

11:30 Индонезия – Камбоджа

1.13 – 7.80 – 15.00

12:00 Филиппины – Бруней

1.05 – 12.00 – 26.00

18:00 Бетис – Аталанта

2.46 – 3.60 – 2.59

ТЕННИС

10:00 Стефани Джудит Виссхер – Анастасия Лопата

1.70 – 2.03

14:00 Каролин Гарсия – Елена Рыбакина

1.73 – 2.12

15:30 Ник Кирьос – Александр Зверев

1.80 – 1.91

17:30 Арина Соболенко – Ига Свентек

3.90 – 1.26

19:00 Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим

1.38 – 3.08

БАСКЕТБОЛ

19:30 Прометей – Виймси

1.02 – 11.00

ВОЛЕЙБОЛ

18:30 Жешув – Барком

1.02 – 11.50